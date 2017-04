Com show de sul-americanos, PSG vence Montpellier e conquista liderança provisória da Ligue 1

Neste sábado (22), no estádio Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain recebeu o Montpellier e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 34ª rodada da Ligue 1. Os gols foram marcados por Edinson Cavani e Angel Di Maria.



Com esse resultado, o clube da capital segue na liderança liderança provisória com 80 pontos, três a mais que o vice-líder Monaco. Entretanto, espera o resultado do ASM, no qual terá confronto dificílimo no domingo (23), diante o quarto colocado, Lyon, no estádio Parc Olympique Lyonnais.

Na próxima rodada, o PSG terá a difícil missão de enfrentar o Nice, terceiro colocado, fora de casa, na arena Allianz Riviera. Apesar de já estar classificado para a próxima Champions League, pela primeira vez na história após 40 anos longe da competição internacional, a equipe ainda briga matematicamente pela ponta da tabela.

Por outro lado, o Montpellier estagna na 12ª colocação, com 39 pontos, mesmo número que o Angers, décimo-terceiro colocado.. Seu próximo adversário será o Lille, 14º colocado, sábado (29), dentro de casa.

Paris sacramenta vitória em casa e joga a pressão para cima do Monaco

Após uma péssima na última rodada do Campeonato Francês diante o Metz fora de casa, o PSG precisava mostrar sua força dentro de casa. O técnico Unai Emery escalou o trio de ataque composto por Ángel Di María pela ala direita, Javier Pastore na esquerda e Edinson Cavani como referência. Além da tríade clássica do meio de campo: Matuidi, Verratti e Thiago Motta.

Pastore servia e ameaçava o ataque juntamente com seu compatriota Di Maria. Com alto revezamento de posições entre os argentinos para confundir a zaga adversário. Porém, os visitante tinham uma defesa sólida, também vindo a ameaçar os rivais.

Diferentemente da semana passada, o Paris Saint-Germain não deixou transpareceu nervoso e muito menos apático. O primeiro tempo foi truncado e com poucas chances de gol, mas com quando acertou a troca de passes, veio a ocorrer o gol: Matuidi cruzou para Cavani, que estava muito bem posicionado na pequena área. Sem dificuldades, o camisa finalizou e abriu a contagem

Cavani é o artilheiro isolado da competição, com 31 gols. Ao todo o uruguaio marcou em cima de 27 equipes na Ligue 1 desde sua chegada em 2014.

No segundo tempo, foi a vez de outro latino-americano brilhar. Di María aproveitou a assistência de Cavani e, de fora da área, mandou uma bomba, fechando a vitória por 2 a 0.

As estatísticas de jogo confirmam o poderio parisiense na partida. Com um dado de 90% de passes certos diante 78%. Além de 13 chances criadas contra 10 da equipe do sul da França. E uma possessão de 68% diante 38% do Montpellier.