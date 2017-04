Unai Emery celebra vitória do PSG e cita regularidade como ponto-chave para vencer o título

Foto Divulgação/PSG

Neste sábado (22), o PSG recebeu o Montpellier no Parc des Princes pela 34ª rodada da Ligue 1. Os parisienses venceram por 2 a 0, com gols de Cavani e Di María, e conseguiram alcançar a liderança do campeonato francês, dividindo com o Monaco, que também possui 80 pontos, mas leva a melhor no saldo de gols.

Após a partida, Unai Emery ressaltou a importância da vitória e elogiou a atuação de seus comandados: "Era muito importante conquistar os três pontos diante dos nossos torcedores. Vencer era importante para o campeonato e não sofrer gols foi bom também. Foi um jogo aberto, o time atuou para o ataque e ofereceu espetáculo à torcida. Nós dominamos a partida, por isso creio que esta vitória foi merecida. A equipe criou muitas chances e poderia até mesmo ter marcado um terceiro gol".

O treinador espanhol falou sobre a árdua disputa pelo título do campeonato: "O calendário é o mesmo para todos e a equipe que manter a regularidade vai ganhar. Agora, estamos bem, mas Nice e o Monaco também são fortes. Hoje vencemos um jogo difícil em casa, um jogo aberto e eu acho que os três pontos são importantes para nós".

O lateral brasileiro Maxwell analisou a partida e ficou contente com a atuação da equipe: "Fomos mais fortes, mesmo perdendo um pouco de equilíbrio. No segundo tempo, controlamos bem o jogo com uma melhor posse de bola. Nós criamos chances, mas o importante era vencer. Continuamos com confiança. Estamos fazendo a nossa parte, que é ganhar as nossas partidas".

O Paris volta a campo nesta quarta-feira (26). Também na capital francesa, o PSG enfrenta o Monaco pela semifinal da Copa da França. Pela Ligue 1, o próximo desafio dos parisienses será contra o Nice, fora de casa, no domingo (30).