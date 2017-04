De Préville faz dois gols, Lille vence Guingamp e se afasta da zona de rebaixamento da Ligue 1

Após uma eliminação na Copa da França e mais duas derrotas seguidas na Ligue 1, o Lille finalmente mostrou bom futebol, se recuperou e venceu o Guingamp por 3 a 0, neste sábado (22), no Stade Pierre-Mauroy, em jogo válido pela 34ª rodada. O grande destaque da partida foi Nicolás De Préville, autor de dois gols.

Faltando poucas rodadas para o fim do campeonato francês, o Lille ainda corre riscos matemáticos de rebaixamento. Porém, atualmente, a diferença para o primeiro na zona é de oito pontos. Os Dogues ocupam a 12ª colocação com 40 pontos somados. O Guingamp caiu para nono com 44 pontos.

Mas o foco do Guingamp é outro. A equipe rubro-negra encara o Angers, nesta terça-feira (25), fora de casa, pela semifinal da Copa da França. O Lille retorna aos gramados apenas no sábado (29), quando visitam o Montpellier. Com muitas mudanças na escalação desta vitória, o LOSC terá uma semana para recuperar seus principais desfalques na reta final de temporada.

O Lille começou melhor, ditando o ritmo e fazendo valer o mando de campo. Logo aos nove minutos, a equipe da casa abriu o placar em ótima jogada coletiva: Kishna deu bom passe para Rony Lopes, o português tocou sutilmente para De Préville. O atacante dominou e soltou a bomba rasteira, sem chances para o goleiro. Golaço. Éder ficou no quase em duas oportunidades. Na primeira, ele foi acionado por Xeka e bateu de pé direito, acertando a trave à esquerda do goleiro.

Depois, o centroavante voltou a balançar o poste. Cruzamento de Kishna e Éder cabeceou na trave. A principal chance do Guingamp veio com Salibur, mas o goleiro defendeu. Minutos mais tarde, Kerbrat chutou a canela de Éder dentro da área e o árbitro apontou a cal. De Préville se encarregou da cobrança, arrematou no canto baixo e ampliou a vantagem. Na reta final do primeiro tempo, os visitantes até criaram algumas chances, mas pararam no goleiro Maignan.

A partida seguiu movimentada na volta do intervalo, principalmente com a mudança de postura do Guingamp. Maignan foi fundamental para a manutenção do resultado nos primeiros momentos da etapa final. Bodmer e Marcus Coco tiveram as melhores chances. Entretanto, o Lille foi ao ataque e sacramentou o jogo: Rony Lopes arrancou pela esquerda e tocou para o meio, Corchia chutou cruzado e Éder desviou no meio do caminho. Kerbrat salvou em cima da linha, mas a bola voltou para o português, que sem piedade, mandou para as redes.