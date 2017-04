Nice apenas empata com Toulouse e se distancia do título da Ligue 1

Visto como uma grata surpresa no primeiro turno da Ligue 1, o Nice caiu drasticamente de rendimento e praticamente dá adeus a briga pelo título francês. Neste domingo (23), no Stade Municipal, o rubro-negro apenas empatou com o Toulouse por 1 a 1. Os gols foram marcados por Corentin Jean e Eysseric.

O resultado não muda muito o atual panorama do Nice, que segue em terceiro, classificado para a Uefa Champions League, com 73 pontos. O líder PSG agora tem sete pontos de vantagem para os Aiglons. O Toulouse é o 11º colocado com 41 pontos.

Essas duas equipes vão enfrentar na próxima rodada os dois grandes times da temporada, aqueles que brigam pelo título. No sábado (29), o Toulouse vai até o principado enfrentar o Monaco. Um dia depois, é a vez do Nice encara o Paris Saint-Germain no Allianz.

A primeira boa chance do Nice veio aos dois minutos. Souquet recebeu em profundidade na ponta direita, foi à linha de fundo, progrediu, entrou na pequena área e cruzou rasteiro, Le Bihan chegou atrasado e passou direto, perdendo o gol. A resposta do Toulouse veio três minutos mais tarde: Jean foi lançado em boa posição, driblou Dante e acionou Braithwaite na esquerda. O dinamarquês chutou e foi travado por Souquet.

Através da bola parada, os visitantes assustaram mais uma vez: Seri cobrou falta por cima da barreira e acertou a trave. A bola ainda quicou na frente do gol e saiu pelo lado da área. A pressão rubro-negra era grande, Le Bihan perdeu outra chance ao receber de Eysseric, ajeitar para a direita e chutar em cima de Lafont. Na reta final, Ricardo Pereira bateu de fora da área, colocado, e o jovem goleiro salvou mais uma vez.

Na volta do intervalo, os dois times fizeram modificações por conta de lesões. O brasileiro Somália entrou na vaga de Bodiger. O Toulouse abriu o placar aos 11 minutos: Moubandje escapou pela esquerda e cruzou para dentro da área, Baysse tentou tirar, mas afastou mal. Após perde e ganha, a bola ficou com Corentin Jean, que disparou rasteiro e venceu o goleiro Cardinale.

O empate não demorou muito para acontecer, três minutos depois o Nice igualou o marcador. Seri cobrou escanteio na primeira trave, Baysse trombou com Somália e a sobra acabou nos pés de Eysseric. O camisa girou, dominou e bateu colocado, contando com desvio para balançar as redes.

No decorrer do segundo tempo, as equipes buscaram o gol da vitória. O Toulouse levou perigo: Durmaz disparou um míssil de canhota no ângulo superior direito e Cardinale fez a defesa. Seri cobrou outra falta com perigo, mas outra vez ela teimou em não entrar. Faltando dois minutos, Balotelli entrou na vaga de Ricardo, mas não conseguiu dar a vitória ao Nice em pouco tempo no gramado. Os visitantes tiveram mais posse de bola, o triplo de chutes, mas deixam Toulouse com apenas um ponto na bagagem.