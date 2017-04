Durante partida com portões fechados, torcida do Saint-Étienne invade estádio

Foto: Philipe Desmazes/AFP/Getty Images

Durante o confronto entre Saint-Étienne e Rennes, no último domingo (23), em partida realizada no Stade Geoffroy-Guichard com portões fechados, válido pela 34ª rodada da Ligue 1 2016/17, a torcida mandante entrou sem autorização e causou paralisação por alguns minutos. O resultado de 1 a 1 não foi bom para os verdes que ainda briga por uma vaga na próxima edição da Uefa Europa League.

O jogo estava programado para ser com portões fechados, mas alguns torcedores da ala radical do clube invadiram os arredores do estádio com sinalizadores e interrompendo a partida por 15 minutos.

O motivo do jogo ser com portões fechados foi devido à má conduta dos torcedores no derby contra o arquirrival Lyon e por isso não puderam acompanhar a partida da sua equipe. A segurança do estádio precisou agir e retirar todos que estavam presentes a força. Só depois disso o jogo foi reiniciado.

Em nota oficial o presidente do clube, Roland Romeyer, lamentou pelo que aconteceu: “Por conta de alguns maus torcedores a nossa equipe foi punida de forma brusca e mais de 30 mil apaixonados não puderam ver a partida, por conta dessas atitudes de uma ala que não considero torcedores do clube. Foi muito ruim para nós um algo acontecer dessa forma, ficamos muito tristes pelo que eles fizeram ao invadir o estádio, sabendo que não poderiam ver a partida. Iremos tomar as medidas possíveis para puni-los ou expulsa-os, vamos esperar os próximos dias”.

A equipe na atual temporada faz uma campanha regular e ocupa a sétima colocação com 46 pontos e está a seis pontos da primeira equipe classificada a UEL que hoje é o Olympique de Marseille, que ainda tem um jogo a menos que será contra o Monaco no dia 17 de maio. O próximo jogo do ASSE será fora de casa contra o Guingamp no Stade Du Roudourou no próximo sábado (29) às 15h.