Com um gol por jogo na temporada, Cavani renova com o PSG até 2020

Foto: Divulgação/PSG

O uruguaio Edinson Cavani renovou seu vínculo com o Paris Saint-Germain por mais dois anos. Nesta terça-feira (25), o clube da capital anunciou a assinatura da prorrogação contratual até 30 de junho de 2020, o anterior acabaria no fim da próxima temporada. O camisa 9 é o artilheiro da atual edição da Ligue 1 e virou a referência no ataque parisiense.

Nesta temporada, em todas as competições, Cavani tem 44 jogos e 44 gols. Na equipe desde 2013, o uruguaio é forte concorrente a ultrapassar Ibrahimovic na lista de artilheiros do PSG. O sueco é o maior goleador com 156 gols, Edinson vem logo atrás com 125 tentos anotados.

Através de nota oficial publicada no site do clube, Cavani celebrou a renovação até 2020: “É com grande alegria e emoção que prolongo meu compromisso com o Paris Saint-Germain. Sempre foi claro, sempre afirmei meu desejo absoluto em continuar a minha história em Paris. Eu acredito com grande convicção na capacidade da minha equipe para alcançar todas as metas a que se propôs a conquistar. Juntos, vamos ter grandes ambições para compartilhar nos próximos anos.”

Foto: Divulgação/PSG

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, também comentou o aumento do vínculo: “É simplesmente o melhor goleador do mundo atualmente. Ele pertence à elite dos grandes atacantes que jogam na Europa. Ele está fazendo história no clube por meio de seus gols, seu espírito de luta e desejo constante de ganhar tudo. Os nossos fãs adoram a maneira em que Edinson dá tudo pelas cores que defende, cada minuto de cada jogo.”

Pelo PSG, Cavani conquistou três títulos da Ligue 1, duas Copas da França, levantou quatro vezes a Copa da Liga e foi campeão em duas oportunidades do Trophées des Champions. Nesta temporada, a equipe ainda luta por dois títulos. A equipe é a segunda colocada no campeonato com o mesmo número de pontos do Monaco (80). Nesta quarta-feira (26), os parisienses enfrentarão o rival monegasco na semi da Copa da França.