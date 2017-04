Leonardo Jardim explica time reserva após eliminação diante do PSG: "Jogamos a cada três dias"

Leonardo Jardim orientando sua equipe durante a partida pelas semifinais da Copa da França diante o PSG. (Foto: AS Monaco/Stéphane Senaux)

O Monaco foi até a capital francesa enfrentar o Paris Saint-Germain valendo vaga na final da Copa da França. Mas o resultado não foi o esperado. O time do principado foi goleado por 5 a 0 em uma atuação apática e com vários jogadores que não são reservas imediátos. O PSG vai enfrentar o Angers na grande final da competição nacional.

O técnico português Leonardo Jardim concedeu entrevista após a derrota do clube monegasco afirmando que o resultado não foi uma derrota, e sim uma grande experiência para os garotos que ali se encontravam: “Não é fácil de jogar aqui em Paris com estas promessas. É uma boa experiência para estes jovens jogadores. Eu disse a eles foi uma experiência diferente para eles, e deve beneficiar-lhes para continuar a trabalhar. Estes jovens fazem parte do projeto. O resultado foi alto hoje à noite”, explicou Jardim.



A experiência é afirmada, pois o clube do principado escalou sua equipe composta por reservas e com o brasileiro Jorge em campo, ex jogador do Flamengo. Ao ser questionado sobre se foi certo ou errado o fato de ter poupado seus jogadores para as próximas cinco rodadas da Ligue 1 e as partidas de semifinal da Champions League, Jardim explicou o motivo de ter tomado tal decisão.

"Não havia nenhum direito ou errado escolhas. Jogamos a cada três dias. Nesta partida decidimos jogar com o mais jovens do que com outros jogadores mais rodaddos, para poderem descansar. Nossos principais jogadores não podem jogar 13 partidas consecutivas em um tempo tão curto”, defendeu o português.

Com certa humildade, o comandante monegasco afirmou que seus olhos estão voltados ao confronto de sábado (29), diante o Toulouse dentro de casa ao meio dia: "Agora estamos focados no sábado e a partida contra o Toulouse. A nossa ambição é ganhar um troféu no final da temporada. Vamos dar o máximo." Concluiu.

Nesta temporada, o Monaco já foi derrotado na final da Copa da Liga, pelo próprio PSG. O time está na ponta da Ligue 1 disputando o título com o rival da capital. Além disso, os monegascos estão na semifinal da Uefa Champions League contra a Juventus.