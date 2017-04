Feliz com vaga na final, Emery parabeniza equipe do PSG: "Fizemos uma partida completa"

Feliz com a vaga na final, Emery parabeniza a equipe: "Fizemos uma partida completa"

Nesta quarta (26), o Paris Saint-Germain recebeu o Monaco no Parc des Princes, pelas semifinais da Copa da França. Sem os principais jogadores do Monaco, a equipe do PSG foi muito superior durante a partida e conseguiu a classificação com uma expressiva vitória por 5 a 0, gols de Draxler, Cavani, Mbae (contra), Matuidi e Marquinhos.

Após a partida, em entrevista, o treinador do PSG, Unai Emery, concedeu entrevista e se mostrou muito satisfeito com a atuação da sua equipe e ressaltou a importância do torneio: "Para nós, esta Copa da França é importante, é a 100ª edição, queremos nosso 11º título [nesta competição] e é por isso que nos preparamos para jogar bem e vencer. Nós também queríamos fazer um jogo completo para nossos fãs aqui em nossa casa e eu acho que fizemos hoje", disse o espanhol que falou sobre a determinação do time em conquistar a competição: "Temos respeito pela história da Copa. Precisamos jogar para ganhar este título. Nosso foco mental sobre este jogo foi ótimo, assim como para esta competição. Quando começamos, foi um claro objetivo de estar na final e vencê-la. Hoje estamos felizes e queremos ganhar este título para Paris contra Angers e desfrutar deste momento".

O comandante parisiense comentou também sobre o fato de Leonardo Jardim ter escalado o time cheio de reservas e jovens: "Eu respeito todas as opiniões e o trabalho de todos os treinadores, mas também os momentos que eles vivem. Nosso caminho é claro: a Coupe de France é uma meta e nós jogamos por isso hoje". Unai ainda falou sobre a disputa pela Ligue 1: "Outro objetivo é o campeonato. Eles têm a vantagem, mas vamos continuar nosso progresso com a nossa confiança para ganhar nossos jogos. Depois disso, o que acontece não depende de nós".

Um dos líderes do elenco, o ítalo brasileiro Thiago Motta, que completou nesta partida 200 jogos pelo PSG, ficou muito feliz com vaga na final: "Nós tivemos o desejo de chegar à final novamente. Nós fizemos o nosso trabalho, estamos felizes. Sabíamos que precisávamos entrar focados e foi o que fizemos. Vamos lutar até o fim para ganhar o campeonato e a Copa da França. O mais importante para o PSG, é jogar outra final e vencer". Motta também comentou a escalação monegasca e parabenizou o desempenho dos adversários: "Todo mundo joga com as suas armas, nós respeitamos todos. Monaco mostrou o mesmo durante toda a temporada, é a sua escolha para escalar esta equipe esta noite. Devemos felicitar os jovens jogadores de Monaco que deram o seu máximo".

Sobre sua marca no clube, Thiago ainda agradeceu a todos que participaram de sua trajetória até aqui: "Aproveito este momento para agradecer aos meus treinadores aqui, Carlo (Ancelotti), Laurent (Blanc), Unai (Emery). Agradeço ao presidente, os jogadores com quem eu joguei. É graças a eles também. Estou feliz e espero terminar a temporada com títulos".

O PSG volta suas atenções ao campeonato francês, pois neste domingo (30) tem jogo difícil contra o 3º colocado Nice, fora de casa. A final da Copa da França contra o Angers acontecerá no dia 27 de Março, no Stade de France.