Ex-Olympique de Marseille, Gignac dispara: "Preferia morrer a assinar com o PSG"

Foto: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Em 2015, o francês André-Pierre Gignac surpreendeu a todos ao deixar seu então clube, o Olympique de Marseille, e rumar ao Tigres, do México. Desde então, exceto por sua convocação para a Euro 2016, tem passado desapercebido pela mídia. No entanto, o centroavante tratou de trazer de volta os holofotes ao dar uma declaração polêmica sobre o ex-rival PSG, em entrevista à revista Life & Style MX.

“Eu só odeio o Paris Saint-Germain. Preferia morrer a assinar contrato com eles. Se o PSG me oferecesse dez vezes mais, ainda assim eu não iria para lá. Você não sabe como eu gritei quando o Barcelona marcou o sexto gol na Champions. Minha esposa até se assustou. Gritei, corri e tudo mais”, admitiu Gignac.

Além disso, fez questão de confessar que muito desse desgosto vem por sua passagem pelo Marseille, clube que diz amar muito. Considerado um ídolo, marcou 77 gols pela equipe.

O jogador ainda falou sobre outros assuntos, como sua especulada ida à MLS, rechaçada imediatamente pelo próprio: "A MLS não me interessa. Prefiro estar com meu povo, e, por que não terminar minha carreira aqui no México? Me sinto confortável aqui em Monterrei, mas é um assunto que deve ser tratado com os dirigentes do clube”.

Gignac já possui 16 gols nesta temporada. Na última quarta-feira, o Tigres perdeu o título da Champions da Concacaf para o Pachuca, após derrota por 1 a 0. O primeiro jogo havia acabado em 1 a 1. O próximo compromisso da equipe será contra o Tijuana, pelo Campeonato Mexicano, no sábado (29).