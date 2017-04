Jemerson falha, mas Monaco consegue virada diante do Toulouse e segue líder

Neste sábado (22), no Stade Louis II, o Monaco recebeu o Toulouse e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 34ª rodada da Ligue 1. Os gols foram marcados por Kamil Glik, Kylian Mbappé e Thomas Lemar, do lado do visitante o único tento foi marcado por Toivonen..



Com esse resultado, o clube do principado segue na liderança com 83 pontos, três a mais que o vice-líder Paris Saint-Germain. Entretanto, colocando pressão em cima do time da capital, no qual terá confronto dificílimo neste domingo (30), diante o terceiro colocado, Nice, no estádio Allianz Riviera.

Na quarta-feira (3), os monegascos terão a difícil missão de enfrentar a Juventus no jogo de ida, dentro de casa em confronto válido pela semifinal da Champions League.

Por outro lado, o Toulouse para na 12ª colocação, com 42 pontos, três a mais que o 13º, Montpellier, Angers, o 14º, e Metz, 15º colocado. Seu próximo adversário será o Caen, 17º colocado, sábado (29), dentro de casa.

Mesmo com domínio, Monaco não consegue mostrar seu ataque letal no primeiro tempo

O Monaco começou com intenso fluxo, em apenas seis minutos de partida os monegascos quase abriam o placar. Porém, Falcão errou o endereço. Mas após esse lance, foi o Toulouse quem começou a atacar os donos da casa e a meter pressão.

Os visitantes apostaram em um jogo muito duro em cima dos garotos do principado e atacavam cada vez mais. Até que os vermelhos e brancos se encontraram novamente no jogo e chegaram a ameaçar duas vezes: primeiramente com Falcão e depois com Lemar. Entretanto, o jogo foi para o intervalo com um primeiro tempo sem gols.

Segundo tempo repleto de gols e virada do time da casa

Os últimos 45 minutos de bola rolando foram intensos. Ainda no início de etapa, o Toulouse abriu a contagem com Toivonen. O sueco, que já havia recebido um cartão amarelo na primeira etapa, aproveitou a furada de Jemerson ao tentar cortar a bola e balançou as redes.

No entanto, o empate viria apenas três minutos depois: em uma cobrança de escanteio, João Moutinho cruzou na cabeça de Glik, o polonês subiu mais do que os demais e marcou.

Os visitantes ainda ameaçaram novamente com o sueco, mas o goleiro Subasic mostrava-se firme. Sentindo o ataque adversário, os monegascos voltaram para o jogo. Após saída de bola errada do melhor jogador do Toulouse até então, o goleiro Lafont, Bernardo Silva deu um passe açucarado, deixando Mbappé na cara do gol para aumentar a vantagem, batendo entre a trave e o jovem arqueiro.

Como indica os dados do Opta Jean, a sensação do momento, Mbappé, tem 22 gols marcados nas últimas vinte partidas que começara como titular.



Entretanto, dizem que o melhor fica para o final e foi isso que aconteceu, o terceiro tento foi simplesmente uma aula de futebol: João Moutinho de peito, aproveita e tocou para Dirar, o marroquino cruzou na medida para Lemar marcar o terceiro. O brasileiro Jorge ex-flamengo, entrou no lugar de Lemar ainda nos acréscimos.