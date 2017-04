Emiliano Sala marca no fim e Nantes vence Lorient

O Nantes encarou o Lorient no Stade de la Beaujoire em partida válida pela 35ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste sábado (29). Os canários fazendo uma campanha de recuperação no segundo turno teve por outro lado um adversário que luta contra o rebaixamento.

A equipe da casa jogou melhor e venceu pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Sala. Com o resultado manteve os canários na oitava colocação com 48 pontos. Já os merlus estão em 16° com 34 pontos.

E o próximo jogo do Nantes será diante do Lyon no Stade des Lumières no próximo domingo 7 de maio. Enquanto que o Lorient recebe o Angers no Stade Yves Allainmat no próximo sábado 6 do mesmo mês.

Buscando mais um triunfo a equipe da casa teve uma boa oportunidade aos quatro minutos com Thomasson, o meia-atacante arriscou de dentro da área e obrigou Lecomte a fazer a defesa com os pés.

Na etapa final os canários tiveram a chance de abrir o marcador no cruzamento feito pelo brasileiro Lucas Lima a área e o colombiano Pardo desviou de cabeça e mandou pra fora, desperdiçando uma excelente oportunidade a sua equipe. Em seguida perderam outra ocasião de gol com Dubois ao pegar a sobra e mandar por cima.

Mas aos 44 minutos conseguiram seu gol no cruzamento feito por Dubois na cabeça de Sala, o atacante argentino mandou no cantinho de Lecomte e decretou a vitória aos canários na competição.

Saint-Étienne anota dois gols na segunda etapa e derrota o Guingamp fora de casa

No Stade Du Roudourou o Guingamp jogou contra o Saint-Étienne, os verdes ainda sonhando com Europa League jogou diante de um adversário que só quer terminar numa posição mais segura.

Num duelo equilibrado os visitantes levaram a melhor e venceram por 2 a 0 com gols de Pajot e Hamouma em cobrança de pênalti. Com o resultado manteve os verdes na sétima colocação com 49 pontos. Já os rubro-negros estão em 10° com 44 pontos.

O próximo jogo do Guingamp será contra o Dijon nesse mesmo estádio no próximo sábado 6 de maio. Enquanto que o Saint-Étienne recebe o Bordeaux no Stade Geoffroy-Guichard no próximo domingo 7 do mesmo mês.

Outros resultados da Ligue 1

Monaco 3 x 1 Toulouse

Bastia 1 x 0 Rennes

Metz 2 x 1 Nancy

Montpellier 0 x 3 Lille