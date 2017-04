Com gol de Balotelli, Nice vence em casa e PSG se complica na disputa pelo título

Em partida realizada no estádio Allianz Riviera, válida pela 35ª rodada da Ligue 1 2016/17, o Nice dominou o Paris Saint-Germain e derrotou os atuais campeões por 3 a 1. Os gols rubro-negros foram marcados por Mario Balotelli, Ricardo Pereira e Anastasios Donis. Enquanto Marquinhos fez o de honra do clube da capital.

O resultado adverso complicou a perseguição do PSG pela liderança da competição. Com 80 pontos, a equipe parisiense está três pontos atrás do líder Monaco, que ainda possui um jogo a menos. Já o Nice, em terceiro, ainda sonha em ultrapassar o Paris Saint-Germain e ficar na segunda colocação.

A vitória colocou o Nice com 77 pontos, diminuindo a distância em relação ao time parisiense para três pontos, ficando seis atrás do rival monegasco. Na próxima rodada, o PSG irá encarar o lanterna Bastia, em casa, no próximo sábado (6). Já o Nice visitará no domingo (7), o Olympique de Marseille.

PSG pressiona Nice, mas é a equipe da casa quem se dá melhor

Faltando três rodadas para o final, o Paris Saint-Germain precisava mais do que nunca da vitória para continuar confiante na briga pelo título do Campeonato Francês. Tanto que a equipe parisiense começou o jogo em cima do Nice, sempre pressionando pelas laterais do campo. Enquanto isso, os donos da casam apostavam no contragolpe.

A boa chance do PSG abrir o placar foi com Cavani, que arrematou após cruzamento de Di María, mas a defesa do Nice tirou a bola em cima da linha. Após esse lance, os rubro-negros passaram a se arriscar mais no jogo. Tanto que aos 26 minutos, o português Ricardo Pereira fez ótima jogada no lado direito, passou por Maxwell e serviu Balotelli, o italiano só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, marcando seu 14º gol na Ligue 1.

O tento assustou o Paris Saint-Germain, que partiu com tudo para o ataque, mas Draxler, Cavani e Di María não estavam em um bom jogo, e apesar das oportunidades que tiveram, não conseguiram balançar as redes.

Nice faz o segundo no começo da etapa final e complica PSG

Logo no começo do segundo tempo, saiu mais um gol do Nice. Verratti perdeu a bola para Belhanda, que em um contragolpe muito rápido, rolou para Ricardo Pereira. O português dominou, ajeitou e bateu com classe no ângulo de Trapp, sem chances. O goleiro Cardinale no lance seguinte ao gol fez uma boa defesa para evitar o primeiro tento parisiense.

Cardinale fazia uma partida muito segura, não deixando com que o PSG marcasse um gol, mas o goleiro não pode fazer nada aos 18 minutos. Di María cobrou escanteio para dentro da área, Thiago Silva desviou no meio do caminho e Marquinhos apareceu para mandar ao fundo da rede.

A parte final do segundo tempo ficou quente, com o Paris Saint-Germain fazendo de tudo para marcar o segundo gol. Thiago Motta levou um cartão vermelho ao se estranhar com Baysse. A expulsão abriu caminho para o terceiro gol do Nice, com Donis, fechando o caixão parisiense. Ainda teve tempo para outra expulsão, desta vez Di María foi para o chuveiro mais cedo após falta dura em Belhanda.