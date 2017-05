Unai Emery lamenta cenário desfavorável, mas afirma: "O título não está perdido"

Foto Divulgação/PSG

Fechando a 35ª rodada da Ligue 1, o PSG visitou o Nice no Allianz Riviera e perdeu por 3 a 1. Os gols de Balotelli, Seri e Donis (Marquinhos descontou) complicaram muito a situação do PSG no campeonato, que agora fica a três pontos do líder Monaco, porém com um jogo a menos e uma desvantagem gigante de saldo de gols (20 para ser exato).

Unai Emery, treinador do PSG, conversou após a partida com os jornalistas e elogiou sua equipe, apesar da derrota, além de reconhecer a boa partida que o Nice fez: "Acho que a equipe merecia mais. Trabalhamos bem, mas nos deparamos com uma enorme equipe do Nice. Foi difícil, o segundo gol nos prejudicou, mas nós os empurramos e o goleiro deles fez uma grande apresentação. Acho que tivemos um pênalti não marcado em Draxler."

O técnico lamentou a derrota em confronto tão importante: "Hoje, perdemos três pontos que eram importantes. Se tivéssemos marcado primeiro gol, o jogo teria sido outro. Dominamos a partida, mas deveríamos ter jogado com mais tranquilidade"

Como não poderia ser diferente, o treinador do Paris falou sobre a situação da equipe na busca pelo título francês e como o parisienses encararão o final de temporada: "É mais difícil agora, mas o título não está perdido. Devemos manter o nosso segundo lugar e tentar pressionar o Monaco o máximo possível. Vamos continuar trabalhando para ganhar os três jogos que nos restam e a final da Copa da França."

O capitão Thiago Silva disse que o PSG foi bem, mas reconheceu a superioridade do Nice: "Perdemos um jogo importante, Nice mereceu a vitória. Nosso segundo tempo, merecíamos um resultado melhor que o final. É um momento difícil, mas temos que permanecer positivos e manter nossas cabeças. Temos de continuar a trabalho", falou Thiago que mantém as esperanças, além de lembrar da final da Copa da França: "Sabemos que fica mais difícil, mas não acabou ainda. Devemos tentar ganhar os três jogos, em seguida, teremos uma final para jogar e depois sair de férias e refletir sobre o que correu mal este ano".

Apesar da dificuldade em conquistar o título da Ligue 1, o zagueiro não acredita que a temporada do PSG até aqui foi ruim: "Cinco derrotas na liga? não é muito na minha opinião. Mas o PSG, é diferente. De todas as derrotas que sofremos, a desta esta noite foi o menos merecida. Tivemos que passar por isso".

O PSG voltará a campo no próximo sábado (6), contra o Bastia, em Paris, pela 36ª rodada da Ligue 1.