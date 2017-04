Lucien Favre analisa corrida pelo título após vitória diante do PSG: "Haverá suspense até o fim"

Foto: Divulgação/Nice

Ajudar o maior rival a conquistar o título nacional não é tão satisfatório, mas o Nice tem motivos para comemorar a vitória diante do Paris Saint-Germain neste domingo (30), pela 35ª rodada da Ligue 1. O resultado mantém o rubro-negro na briga pelo segundo lugar, em compensação coloca o Monaco com uma mão na taça.

Sensação do primeiro turno, o Nice acabou caindo de rendimento nestes primeiros meses de 2017, acumulando muitos empates e vendo Monaco e PSG ultrapassarem. Agora o time tem a oportunidade de brigar pela vice-liderança, que dá vaga direta na fase de grupos da UCL, enquanto que o terceiro lugar leva tal equipe para a fase prévia de mata-mata.

O técnico Lucien Favre comentou o resultado em entrevista após o jogo: “Comemoramos, mas como após cada vitória qualquer. É um pouco especial porque foi contra o PSG, mas não exageramos na celebração. Foi um bom jogo, com muito empenho e intensidade. O gol de Balotelli nos deu ainda mais confiança. Tivemos uma boa primeira metade. Tivemos de recuar depois do nosso segundo gol. Tomamos um gol de um escanteio que não deveríamos ter sofrido.”

“O PSG tentou nos pressionar de todas as maneiras possíveis. Eles conseguiram de vez em quando, mas defendemos bem taticamente. Nós não deixamos espaços pelo centro, mas sofríamos perigo quando perdíamos a posse. Quando eles chegavam com Di María e Draxler, eram perigosos. Sabíamos que jogariam pelos lados do campo, fizeram isso, mas não cedemos chances desta forma. O terceiro gol veio em um bom momento. Foi como uma libertação, mas não ficamos com medo durante o jogo”, analisou o técnico do Nice.

Questionado sobre o cenário favorável para o Monaco, Lucien não fugiu da pergunta e disse: “Eles não vão facilitar. Haverá suspense até o fim quando se trata dos três primeiros colocados, embora o Monaco, é claro, tenha uma vantagem.”

Favre citou o tropeço diante do Toulouse, na rodada passa, pontos que fazem falta nesta altura do campeonato: “Jogamos hoje contra uma equipe que tem um orçamento de 560 milhões de euros, enquanto que o nosso é de 42 milhões. Mas sim, deveríamos ter vencido em Toulouse. Deveria ter sido 2 ou 3 a 0 no intervalo, mas é assim que é. Nós saímos com um ponto, enquanto que Monaco e Paris foram derrotados lá.”

Invictos desde o dia 4 de fevereiro, quando perderam para o Monaco por 3 a 0, o Nice voltará a campo no próximo domingo (7), contra o Olympique de Marseille, às 16h. A equipe ocupa a terceira colocação com 77 pontos. Faltando três rodadas, os Aiglons disputarão a vaga direta na Champions com os parisienses.