Balotelli provoca PSG após vitória do Nice: "Aqui não é Paris"

Foto: Getty Images

Mario Balotelli é um jogador que não esconde absolutamente nada, se é preciso falar, ele fala. Tanto que após a vitória do Nice sobre o Paris Saint-Germain, por 3 a 1, neste último domingo (30), que na qual o atacante foi crucial, Super Mario tirou um barato com os rivais parisienses em sua conta oficial do Instagram.

Titular absoluto do Nice, Balotelli marcou o primeiro gol rubro-negro no jogo, abrindo caminho para a convincente vitória sobre o PSG. Após as fracas passagens pelo Milan e Liverpool, mudar de país foi um bom negócio ao jogador italiano, que com este tento, chegou a 14 gols na Ligue 1 e 16 na temporada, em 26 jogos. Os números só não são melhores por conta dos altos e baixos comuns na carreira de Balotelli.

No Instagram, o jogador escreveu: "Aqui não é Paris. Agora vamos pensar na próxima. Paris já é passado". Antes do apito final, o italiano ainda levou os torcedores do Nice ao delírio, após pegar a bola próxima da linha de fundo e ficar fazendo umas gracinhas com ela, o que levou Matuidi a chegar com tudo para fazer a falta em Balotelli. Apesar disso, levantou rindo.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Nice está na terceira posição, com 77 pontos, 20 de distância do quarto colocado Lyon, por tanto, o clube alvinegro já está classificado para a Champions League da próxima temporada. O time comandado pelo suíço Lucien Favre foi providencial mesmo para o Monaco na briga pelo título, já que com um jogo a menos, o clube do principado está três pontos a frente do PSG, podendo subir essa vantagem para seis e ficar muito próximo de voltar à levantar o caneco da Ligue 1.

Na próxima rodada, o Nice irá encarar o Olympique de Marseille, no Stade Vélodrome.