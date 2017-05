Glik compara dupla de ataque do Monaco aos adversários da UCL: "São como Dybala e Higuaín"

Mbappé e Falcao García comemoram gol pela Champions League (Foto: Xavier Laine/Getty Images)

O defensor polonês Kamil Glik, do Monaco, concedeu entrevista para o jornal italiano Gazzeta dello Sport e afirmou que seus companheiros Falcao García e Kylian Mbappé são como a dupla fatal da Juventus, composta pelos argentino Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala.



"Mbappé? Ele está sempre calmo e realista. Juntamente com Falcao, que voltou ao seu nível, os números provam que os dois são como Higuain e Dybala. Eu não gosto de comparar jogadores que são completamente diferentes, mas se você marcar esse número de gols em uma temporada, isso significa que você é bom", analisou o zagueiro.

Foto: Divulgação/AS Monaco

O jogador de 29 anos aproveitou para descrever o fenômeno, Mbapppé, dizendo que seus números não são por acaso: "Se você tiver esses números aos 18 anos de idade, não é por acaso. Você pode enganar em cinco ou seis partidas, mas não em vinte."

"Eu vou descrevê-lo dizendo que ele é um cara bom e isso - em um tempo quando todo mundo está falando muito sobre ele - é a coisa mais importante", disse Glik.

Nesta quarta-feira (3), os monegascos terão a difícil missão de enfrentar a mesma Juventus, de Higuaín e Dybala, dentro de casa em confronto válido pela primeira partida da semifinal da Champions League.

Glik em ação contra Dybala ( F oto: Getty Images)

Na mesma entrevista, Glik comentou o fato de enfrentar a Juventus, visto que o mesmo enfrentava ele nos tempos de Torino: "Passei cinco anos maravilhosos com Toro, então será, sem dúvida, um jogo especial para mim."

"Não somos o Leicester"

O defensor exalta o fato do clube ser um dos mais tradicionais do cenário francês, ao todo os vermelhos e brancos venceram a Ligue 1 sete vezes. Com isso, na visão de Glik, a comparação do clube do principado ser o novo Leicester é um tanto exagerada.

"Somos como Leicester? Não somos o Leicester, o Monaco sempre compete para vencer o campeonato, então a comparação com o time inglês parece um pouco demais para mim. Na Champions League talvez a comparação exista", disse.

Esclarecendo a polêmica

O ex-defensor do Torino também limpou a controvérsia sobre uma foto postada na mídia social de um forte carrinho em cima do ex-meio-campista Juve Emmanuele Giaccherini.

"A foto postada após o sorteio foi apenas uma maneira de lembrar meus anos em Toro, eu tenho lembranças bonitas. Eu não queria carregar o jogo com esse clima, eu queria que fosse uma coisa agradável", destacou.

Por fim, o jogador elogiou o principal destaque da campanha do Torino atualmente. Trata-se do atacante Andre Belotti, de 23 anos, no qual marcou 30 gols em 38 aparições nesta temporada.

"Belotti? Eu sabia que ele era forte, e isso foi confirmado nesta temporada, ele marcou tantos gols, então é lógico que nós falamos sobre ele na Europa", finalizou.