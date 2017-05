Ofensividade x pragmatismo: Monaco e Juventus iniciam luta por final da Champions

O primeiro confronto entre o melhor ataque da Europa e a mais notável defesa do continente acontecerá nesta quarta-feira (3), às 15h45, no Stade Louis II. O Monaco recebe a Juventus na ida da semifinal da Uefa Champions League. Os monegascos chegam a esta fase após 13 anos, e a Velha Senhora busca se firmar no cenário europeu com um título que não vem desde 1996.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes anteriormente, o histórico de confrontos é favorável à Juve. Foram duas vitórias dos bianconeri contra apenas um triunfo monegasco, além de um empate. Nas semifinais da Champions de 1997/98, o clube de Turim venceu na ida, por 4 a 1, e foram derrotados na volta por 3 a 2. Na final, a Juve perdeu para o Real. Na temporada 2014/15, nas quartas, os italianos venceram a primeira por 1 a 0 e seguraram o 0 a 0 na volta.

Durante a fase de grupos, ambas passaram em primeiro. O Monaco foi líder em um grupo equilibrado, mas surpreendeu ao somar 11 pontos e deixar times mais conhecidos para trás. A Juve fez 14 pontos e não teve tantas dificuldades. No mata-mata, o time do principado eliminou o Manchester City e o Borussia Dortmund. Os italianos despacharam o Porto e o Barcelona.

O dilema em saber defender contra uma equipe que tem como ponto forte... a defesa

Em entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim elogiou o adversário desta tarde: “A Juventus tem uma cultura vitoriosa. É uma equipe sólida e bem organizada defensivamente. Mas também é forte quando resolve atacar e não precisa de muitas oportunidades para marcar. É eficaz e muito boa nas bolas paradas. É complicado defender contra eles.”

O goleiro Buffon revelou que o Monaco tem grandes possibilidades de anotar um gol na casa da Juve, no jogo da volta, por ter um ataque poderoso. Leonardo Jardim comentou.

“Tal como Buffon, eu também acho que vamos marcar no Juventus Stadium. Marcamos três na casa do Dortmund, três na casa do City e dois na casa do Tottenham. A Juventus, contudo, é muito diferente do Dortmund e do City. Esses dois são clubes com uma mentalidade mais ofensiva, que focavam menos na defensiva. Vamos precisar estar muito atentos às transições. Teremos de saber movimentar a bola rapidamente”, disse Jadim.

Esse temor do experiente goleiro é válido. E aumenta a responsabilidade no jogo de ida, onde a Juventus terá que buscar um resultado favorável sabendo que o Monaco tem totais condições de anotar gols na volta. Nesta temporada, o Monaco já marcou 146 gols em 57 jogos. Mbappé, por exemplo, tem 18 gols em 18 partidas apenas em 2017.

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

Jardim tem duas antigas baixas para este jogo: Boschilia fora de combate por uma lesão no joelho, e Carrillo com problema na virilha. Há duas dúvidas: Sidibé se recuperou de uma apendicite e está na lista de relacionados, mas pode ser cortado do banco. Bakayoko usará uma máscara de proteção após problema no nariz.

O brasileiro Jemerson concedeu entrevista pré-jogo e analisou o cenário. “Devemos pensar apenas em nós mesmos. Marcamos muitos gols desde o início de nossa jornada na Liga dos Campeões. Falcao é um grande jogador e uma grande pessoa. Ele traz muita experiência todos os dias para todos do grupo. É sempre positivo enfrentar os melhores jogadores. Traz uma motivação a mais nessas horas”, afirmou.

Juventus entende o perigo do ataque do Monaco

Foto: Marco Bertorello/AFP/Getty Images

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, também apareceu na sala de imprensa e falou sobre o jogo: “Espero que sejamos o primeiro time a derrotar o Monaco no seu estádio nesta atual edição da Champions. Eles jogam um futebol bastante direto e são agora uma equipe muito diferente daquela que enfrentamos há dois anos. Aquele Monaco de 2015 era mais forte defensivamente e agora é mais forte ofensivamente.”

O italiano seguiu falando bem da ofensiva monegasca. “Este Monaco marca muitos gols, sobretudo nas partes finais dos jogos. Vamos ter de realizar duas grandes exibições. O ataque deles tem estatísticas que falam por si. Falcao é ótimo pelo ar e jogadores como, por exemplo, o Bernardo Silva, está agora muito melhor do que na última vez que nos encontramos”, destacou.

Mas para frear essa intensidade ofensiva do Monaco, a Juventus deverá manter seu jogo pragmático logo mais. A equipe de Allegri pressiona, marca seu gol, se fecha e tenta matar o adversário no contra-ataque. Como os monegascos são muito ofensivos, as brechas defensivas poderão dar espaços aos alvinegros para ampliarem uma possível vantagem.

Gianluigi Buffon citou o embate entre a experiência dos italianos e a juventude monegasca. “Se o Monaco está aqui é porque o merece. Penso que vai ser um jogo equilibrado. Considero que a experiência está a nosso favor, mas eles têm uma equipe jovem e vibrante. Quando somos jovens, e lembro-me disso no início da minha carreira, sentimos que somos indestrutíveis”, salientou.

“Eles adoram atacar. Tem jogadores excepcionais e marcaram muitos gols, não só através do Kylian Mbappé. Têm Falcao e outros nomes que podem marcar. Tenho um grande respeito pelo time. Independentemente do que aconteça amanhã, a classificação não ficará decidida, pois o Monaco é uma equipa imprevisível e tudo pode acontecer”, disse Buffon mantendo o respeito perante o adversário.

Khedira suspenso, Pjaca com problema no joelho, e Rugani, com lesão na perna, são os únicos desfalques da equipe de Massimiliano Allegri. Marchisio deve entrar na vaga do volante alemão.