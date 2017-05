Jogo Monaco x Juventus ao vivo hoje na Uefa Champions League 2017

Google Plus

A arbitragem será espanhola. Antonio Mateu Lahoz será o árbitro principal, enquanto Pau Cebrián Devís e Javier Rodriguez serão os assistentes.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes de Monaco x Juventus ao vivo, confronto válido pela semifinal da Uefa Champions League 2016-2017. O duelo será realizado às 15h45 desta quarta-feira (03), no Estádio Louis II, no principado de Mônaco.

"Espero que sejamos a primeira equipe a vencer o Monaco em seu estádio na competição nesta temporada. Eles jogam um futebol muito direto e eles são muito diferentes em relação ao time que enfrentamos dois anos atrás. Em 2015, eram mais fortes defensivamente e agora eles são mais fortes e unidos ofensivamente. Monaco marca muitos gols, especialmente no fim das partidas. Nós precisamos produzir duas grandes apresentações", explicou Allegri.

Três são as ausências da Juve para o confronto no principado. O meio-campista Sami Khedira está suspenso, enquanto o atacante Marco Pjaca e o defensor Rugani estão no departamento médico. O treinador Massimiliano Allegri também comentou a diferença entre o oponente entre o último confronto (2015) e o duelo desta tarde.

"A Juventus tem uma cultura vencedora. Eles são bem organizados e físicos defensivamente. No ataque eles são fortes e eles realmente só precisam de duas chances para marcar um gol. Eles são clínicos e muito bons em peças definidas. Eles são muito difíceis de defender contra", pontuou Leonardo Jardim.

O técnico Leonardo Jardim comentou sobre a postura do adversário e citou o que precisa fazer para balançar as redes e sair com vantagem na primeira semifinal.

Dois são os desfalques dos monegascos. O meia Gabriel Boschilia e o atacante Guido Carrillo estão lesionados e não entram em campo nesta temporada. Duas são as dúvidas para a comissão técnica: Sidibé e Bakayoko. Enquanto o defensor se recupera de uma cirurgia para retirar o apêndice, o meio-campista está à espera de uma máscara facial por ter fraturado o nariz.

Dos sete jogos disputados em casa, o Monaco venceu seis partidas e empatou uma. A Juventus venceu apenas um de 11 confrontos fora de casa em jogos válidos por semifinais de competições europeias.

A Juventus deram o troco no Barcelona na fase anterior e seguem em busca do bicampenato europeu. O único título continental da equipe bianconeri foi em 1996.

O Monaco volta a disputar uma semifinal de Uefa Champions League após 13 anos. Na temporada 2003/2004, os monegascos bateram o Chelsea por 5 a 3 e avançou à decisão, quando perdeu para o Porto.

O segundo encontro entre os clubes aconteceu nas quartas de final na temporada 2014/2015. Em um duelo bem mais equilibrado, a Velha Senhora avançou com uma vitória simples no segundo confronto, com gol marcado pelo meia Arturo Vidal, hoje no Bayern de Munique.

Nas semifinais da temporada 1997/1998, as equipes duelaram pela primeira vez e a Juve levou a melhor. Com o triunfo por 6 a 4 no placar agregado, os italianos venceram e avançaram à final, quando foram derrotados pelo Real Madrid.

Não é a primeira vez que Monaco e Juventus ao vivo se enfrentam pela Uefa Champions League. O duelo já aconteceu duas vezes.