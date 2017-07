Jornal de Paris afirma que Agüero seria o 'Plano B' do PSG caso não consiga Mbappé

Foto: Richard Heathcote/Getty Images

O jovem Kylian Mbappé, grande revelação do futebol europeu nesta temporada, é um dos principais alvos do PSG para esta janela de transferências. Uma proposta de mais de 130 milhões de euros, inclusive, já teria sido feita pelos parisienses. Porém, a concorrência com o Real Madrid e uma permanência no próprio Monaco poderiam fazer o Paris mudar de alvo.

Segundo o jornal Le Parisien, o PSG teria como objetivo o atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, do Manchester City, para ser o plano B, caso não consiga a contratação de Mbappé. Agüero já foi especulado como interesse do Paris em Janeiro, mas justamente neste período renovou seu contrato com os Citzens até 2020.

Mas, apesar da renovação, o atacante não estaria feliz no Manchester City por alguns problemas de relacionamento com o treinador Pep Guardiola, que preteriu o argentino para dar lugar ao brasileiro Gabriel Jesus. Além disso, a procura do treinador por mais um homem de frente nesta janela deixaria 'Kun' descontente. O clube da capital francesa já teria entrado em contato com os representantes do ex-genro de Maradona, oferecendo mais de €60 milhões.

Um acordo, porém, não aconteceria tão fácil, uma vez que Agüero é um dos grandes ídolos do Manchester. O próprio agente do jogador, Hernan Reguera, desmentiu qualquer contato de outro clube interessado ou problema de relacionamento com Guardiola e teria dito que o argentino "está feliz" no atual clube.

Sergio, que chegou a ficar na reserva de Gabriel Jesus, teve uma temporada que pode ter sido considerada boa. Em 45 jogos, ele marcou 33 gols e deu 6 assistências. No PSG, de acordo com o Le Parisien, Agüero chegaria para jogar ao lado de Edinson Cavani, numa possível mudança de esquema tático do time para 4-4-2.