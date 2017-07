Inspirado no Brasil, PSG lança novo uniforme para temporada 2017/18

Foto: Divulgação/PSG

Nesta quinta feira (29), o Paris Saint-Germain lançou oficialmente o novo uniforme número II, conhecido também como away kit, para a nova temporada. Predominantemente amarelo, o fardamento é uma homenagem ao Brasil e a ligação do clube com o país latino americano.

O kit produzido pela Nike possui camisa amarela, com uma faixa azul localizada na lateral que é estendida até a extremidade das mangas. Há também uma pequena fita com as cores azul, vermelha e branca que sombreiam a gola na altura dos ombros e das costas, mantendo o detalhe das cores originais do clube. As escrituras "Paris", nesta faixa na altura da nuca, "Ici c'est Paris" na parte interna da gola, "Grandeur” e "Passion" dentro das mangas dão os detalhes da camisa. Os calções são amarelos com faixas também verticais azuis nas laterais e os meiões mantém a cor predominante do uniforme.

Detalhes da nova camisa lançada nesta quinta feira (29)

Em seu site oficial, o PSG disse que a forte ligação entre o clube, que foi criado em 1970 (ano em que a seleção brasileira foi tricampeã mundial e que serviu de inspiração na criação do PSG), e o Brasil foi o objetivo de homenagem no novo uniforme. 29 jogadores brasileiros já vestiram a camisa rouge et bleu, entre eles Valdo, Raí, Ricardo Gomes, Leonardo, Ronaldinho Gaúcho, além dos atuais Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Thiago Motta e o recém aposentado Maxwell: "Os brasileiros se sentem à vontade em Paris, uma cidade única e que vibra com as façanhas destes jogadores extraordinários com um estilo de jogo espetacular", diz o PSG. Além da ligação dentro de campo, o PSG tem uma grande comunidade de torcedores no país tupiniquim, com cerca de 3 milhões de fãs nas redes sociais do clube.

O novo fardamento do clube francês poderá ser visto em campo em breve. A partir do dia 19/7, o PSG estreia na Internacional Champions Cup, competição amistosa disputada nos Estados Unidos, e poderá ser a oportunidade de ver o time com o novo uniforme.