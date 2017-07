Ex-Real Madrid, Mariano Diaz é oficializado pelo Lyon

Google Plus

Foto: Divulgação/Lyon

A procura de reforçar o setor ofensivo para a temporada que se aproxima, o Lyon anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (30), a contratação do atacante Mariano Diaz. Considerado uma promessa do Real Madrid, o jovem de 23 anos assinou vínculo por cinco temporadas com os Gones.

O valor foi divulgado em entrevista pelo presidente do clube. O Lyon pagou 8 milhões de euros pelo jovem que atua pela Seleção da República Dominicana. O Real Madrid tem a opção de recompra futuramente, clausula que vem se tornando comum entre os grandes da Europa que vendem suas promessas por falta de espaço no elenco.

Mariano vinha conquistando espaço na equipe principal do Real. Na temporada passada marcou cinco gols em 14 jogos. Entretanto, com as especulações e a busca de aumentar o poder ofensivo por parte da diretoria merengue, alguns atletas estão sendo negociados.

Em entrevista coletiva, Diaz falou sobre os motivos que o levaram a trocar o Real pelo Lyon: “Estou muito feliz por estar aqui, é uma situação maravilhosa chegar a este grande clube. Uma das razões para vir aqui foi que ele é um grande time neste país. O campeonato é um dos melhores da Europa e tenho a oportunidade de mostrar o que eu sou capaz. O objetivo é para superar PSG. Eu realmente tenho vontade de trabalhar e ajudar o clube a atingir os seus objetivos.”

“Este é um momento importante para o clube. Nós tínhamos de definir uma série de prioridades e Mariano era um delas. Foi uma operação excepcional. Inicialmente, o Real Madrid não queria facilitar. Finalmente, Mariano assinou um contrato de cinco anos em uma transferência no valor de 8 milhões de euros. Eu enviei uma mensagem amigável para Florentino Perez, que foi fundamental para concluir esta transação”, revelou Jean Michael-Aulas, presidente do Lyon.

Nesta temporada que está para começar, o Lyon disputará a Uefa Europa League, por ter ficado em quarto lugar na última edição da Ligue 1.