Marquinhos encerra especulações, renova com PSG e ressalta compromisso no clube

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Julho começou de uma maneira muito feliz para os tedores do Paris Saint-Germain. Neste sábado (1°), o clube da capital francesa anunciou oficialmente que o zagueiro Marquinhos renovou o contrato que que agora vai até 2022.

O brasileiro chegou ao Paris Saint-Germain em 2013 por € 35 milhões, oriundo da Roma, onde já havia feito temporada destacada pelos giallorossi. Um valor alto por um defensor que seria uma promessa para o futuro do projeto catariano em Paris. Quatro anos, 161 jogos e 12 taças mais tarde, Marquinhos tem se mostrado já o presente do clube.

Após a saída de David Luiz na janela de transferências do verão europeu de 2016, o jogador revelado no Corinthians foi promovido à titular ao lado de Thiago Silva e correspondeu à responsabilidade. Tanto que, apesar da temporada irregular da equipe, a defesa manteve se como uma das menos vazadas da Europa e a melhor da França (na Ligue 1, sofreu somente 27 gols e 38 rodadas).

Além do destaque pela Europa, Marquinhos teve uma boa participação nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016, na campanha que culminou com o ouro inédito da seleção brasileira. Ele também conseguiu, após a chegada de Tite à equipe canarinho principal, se firmar como titular e ajudar na classificação antecipada para a Copa do Mundo na Rússia, em 2018.

Sendo um dos jogadores de destaque do miolo de zaga, Marquinhos foi envolvido numa série de rumores com outros grandes clubes do velho continente, como o Manchester United, Juventus e, principalmente, Barcelona, que já sonda o zagueiro há algum tempo. Contudo, o PSG convenceu o jogador, extendeu o contrato por mais cinco anos e manteve o brasileiro como um dos pilares do clube.

Em entrevista ao site oficial do clube francês, o jovem de 23 anos se mostrou muito contente com a renovação, que considerou uma amostra da ligação entre e o PSG. "Eu sempre expressei minha felicidade de jogar pelo Paris Saint-Germain e esta renovação de contrato é mais uma prova do meu compromisso com o clube, Aqui eu encontrei um lugar para me desenvolver e espero ganhar muitos títulos. Durante quatro anos, eu dei tudo de mim pelo Paris Saint-Germain, o que me permitiu ser convocado", comentou o defensor.

Ele se mostrou animado para a nova temporada: "Já estou ansioso para retomar os preparativos para a nova temporada com meus companheiros e dar o melhor de mim para continuar a fazer os nossos torcedores orgulhosos e felizes nos próximos meses".

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, ressaltou as qualidades do jogador. "Além de ser um jogador fantástico, Marquinhos é um jovem extremamente agradável, sempre em perfeito estado de espírito. Desde sua chegada a Paris, Marquinhos sente uma forte ligação com o nosso clube, seus torcedores e a cidade, tendo orgulho de vestir as essas cores. Durante quatro anos, ele continua a crescer dentro da equipe e temos visto gradualmente tornar-se um dos melhores defensores do mundo, mesmo ainda muito jovem. A renovação de Marquinhos me dá uma grande satisfação”.

Marquinhos e seus companheiros voltam aos trabalhos na próxima semana, no dia 4 de julho, quando começam os preparativos para a nova temporada.