Monaco oficializa zagueiro Kongolo como sexto reforço para a próxima temporada

Kongolo é o sexto reforço do Monaco para 2017/2018 (Foto: Divulgação/AS Monaco)

O Monaco provou, mais uma vez, que confia em sua política de contratar jovens promessas para se manter no topo do futebol francês. O clube anunciou, nesta segunda-feira (3), a aquisição do zagueiro holandês Terence Kongolo, de 23 anos, que estava no Feyenoord. O valor da transação, que envolve um contrato de cinco anos com o clube monegasco, não foi divulgado.

A chegada de Kongolo também fortalece os rumores sobre mais um jogador prestes a deixar o clube do Principado. Como o holandês também atuou diversas vezes como lateral esquerdo na última Eredivisie, muitos comentam que se trata de uma reposição para a provável saída de Benjamin Mendy, destaque na temporada passada e frequentemente especulado no Manchester City.

Na última temporada, Kongolo foi titular e peça importante no histórico título holandês da equipe de Roterdã – na qual começou sua carreira como futebolista –, que não conquistava o troféu há 18 anos. Ele anotou um gol e duas assistências na competição.

Além do destaque em território local, o zagueiro de 23 anos também já acumula três convocações para a seleção principal da Holanda, após registrar passagens por todas as categorias de base da Laranja Mecânica. Inclusive, foi convocado para a Copa de 2014, onde atuou por alguns minutos contra o Chile, na última rodada da fase de grupos.

Não escondendo a satisfação pelo desfecho do negócio, Kongolo declarou, ao site oficial do Monaco, que estava "muito satisfeito" por assinar com o clube, que "representa um desafio novo e entusiasmante numa equipe ambiciosa e prestigiada".

Com isso, Kongolo se juntará ao lateral Jordy Gaspar (Lyon), aos meias Youri Tielemans (Anderlecht) e Soualiho Meïté (Zulte-Waregem), ao goleiro Diego Benaglio (Wolfsburg) e ao atacante Jordi Mboula (Barcelona) como novas opções à equipe do técnico Leonardo Jardim.