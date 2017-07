Thiago Motta põe fim a mistério e estende contrato com PSG

Foto Divulgação / PSG

O Paris Saint-Germain segue renovando os vínculos com seus principais jogadores e, após Thiago Silva, Cavani e Marquinhos, foi a vez da extensão do contrato de Thiago Motta. Aos 34 anos, o meio-campo ítalo-brasileiro ficará no time até, pelo menos, o último dia de Junho de 2018.

Desde Janeiro de 2012 no clube, quando chegou após passagem vitoriosa na Inter de Milão, Motta sempre foi um jogador de muita importância no meio-campo parisiense. Com seu bom toque de bola e habilidade de controlar o jogo, sempre foi titular, independente do treinador que comandou a equipe.

Até por isso, em cinco anos, ele sempre foi presente e já acumula acumula 203 e jogos (sendo 183 como titular). Foram 15 títulos com a camisa azul, vermelha e branca.

Desde a final da Copa da França, Nasser Al-Khelaïfi afirmava que Thiago Motta prolongaria seu contrato, que se encerraria no último dia 30 de Junho. Contudo, a chegada do novo diretor esportivo Antero Henrique fez com que as negociações quase não chegarem a um ponto em comum.

Segundo diversos jornais publicaram, o desacordo era com relação a temporada 2018/2019, quando Motta iniciaria a carreira de treinador no sub 19 do PSG e Antero teria proposto um salário reduzido na nova função. Houveram rumores que Alessandro Canovi, agente de Thiago, teria encontrado com representantes do Espanyol para uma possível negociação, mas no fim das contas, a permanência em Paris foi decretada. O clube não especificou se Thiago trabalhará como treinador da base após o fim do novo contrato.

Ao site do PSG, Thiago Motta comentou sobre a felicidade de permanecer no clube: "É uma grande alegria estender o meu contrato com o Paris Saint-Germain. Eu tenho uma história especial com o clube, que me demonstrou muita confiança nestes últimos cinco anos. A aventura continua e estou muito feliz. Vamos continuar a ser competitivos e daremos o nosso máximo para ir o mais longe possível em todas as competições".

O presidente parisiense ressaltou a importância do volante na história de conquistas recentes do clube: "Estamos muito satisfeitos pela renovação do contrato de Thiago. Motta é um importante membro do elenco e sua liderança e conhecimento de jogo são muito apreciados pelos nossos torcedores. Thiago é certamente uma das pessoas que fizeram uma enorme contribuição para o crescimento do Paris Saint-Germain tanto na França quanto internacionalmente. Mesmo após ter conquistado inúmeros títulos com a nossa camisa, Motta continuará a fazer sua parte na próxima temporada para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos".

Boa parte dos jogadores do PSG se reapresentaram nesta terça feira (4). Motta deve voltar aos trabalhos nesta semana ainda, visando a temporada 2017/2018.