Atual campeão francês, Lyon anuncia reforços para a próxima temporada

Foto: Divulgação/Damien LG

O Lyon está se reforçando para a próxima temporada. Atual campeão da Uefa Women's Champions League, a equipe francesa anunciou nesse domingo (10) as contratações das goleiras Pauline Peyraud-Magnin e Romane Bruneau, da atacante Emelyne Laurent e a promoção de Selma Bacha ao time profissional.

Buscando reforçar o setor, Peyraud-Magnin assinou contrato por três temporadas e retorna ao Lyon após passagens Issy, Saint-Étienne e Marseille, onde fez um grande ano, permanecendo com o quarto lugar da liga. Bruneau vem do Dijon FCO, equipe que atua na D2 Fèmenine, e assinou por duas temporadas.

A jovem e talentosa atacante de 18 anos, Emelyne Laurent, deixou o Bordeaux e se juntou ao elenco do Olympique Lyonnais. Na última temporada, marcou cinco gols em nove jogos do campeonato. A promissora jogadora integra a Seleção Francesa sub-19 e tem como inspirações as novas companheiras de equipe Wendie Renard e Eugénie Le Sommer.

Atleta das categorias de base do Lyon, Selma Bacha assinou por quatro anos e fez seu primeiro contrato profissional. Cria da casa, a jogadora de apenas 16 anos já passou pela Seleção Francesa sub-16 e agora faz parte da categoria sub-17, na qual já disputou 13 partidas e marcou cinco gols.