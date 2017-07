França encara Noruega em último amistoso antes da Eurocopa Feminina 2017

Em sua reta final de preparação para a Eurocopa Feminina 2017, as seleções da França e da Noruega irão disputar amanhã o que será o último amistoso para as duas seleções antes do início da competição. A partida será realizada nesta terça-feira (11) no estádio Stade Louis Dugauguez, em Sedan, na França às 16h, pelo Horário de Brasília.

França: buscando repetir a boa impressão após vitória diante de Bélgica

Wendie Renard, capitã francesa. (FOTO: Alexandre Dimou/Getty Images)

Antes do confronto diante da Noruega, a França enfrentou na última sexta-feira a Seleção Belga e conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 0, com gols de Jaques (contra) e Catala. A partida foi realizada no Stade de la Mosson, em Montpellier e ficou marcada também pelas homenagens a Louis Nicollin, fundador da equipe do Montpellier HSC, falecido no dia 29 de junho por conta de um ataque cardíaco.

Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, o treinador francês Oliver Echouafni falou sobre o confronto diante da Noruega, elogiando a atacante norueguesa Ada Hegerberg, que atua pelo Olympique Lyonnais e a tradição da rival.

"Teremos diante de nós uma equipe com muita tradição no futebol feminino, que conquistou Copa do Mundo, Olimpíada e Eurocopa. São a atual vice-campeã europeia e tém provavelmente a melhor atacante do mundo na atualidade. Este é um teste muito bom para nós e daremos tempo de jogo para as jogadoras que não atuaram contra a Bélgica", disse.

A França está no Grupo C da competição e enfrentará Islândia, Áustria e Suíça na primeira fase.

Noruega: testes finais para a Eurocopa

No último amistoso antes do confronto diante da França, a Noruega foi derrotada pela seleção dos Estados Unidos pelo placar de 1 a 0, gol de Christen Press, em partida realizada no Komplett Arena em Sandejford, na Noruega. Apesar de terem equilibrado o jogo durante boa parte do jogo, a equipe sofreu um gol em um erro defensivo após ligação direta entre a zagueira e a atacante norte-americana.

Em entrevista ao site oficial da Federação Norueugesa de Futebol, o treinador sueco Martin Sjögren elogiou o espírito de equipe e a união da seleção norueguesa e "Algumas das meninas, no caso as que atuam na Noruega e Suécia, jogaram partidas até pouco antes do início dos nossos treinamentos, enquanto outras estavam de férias após o fim da temporada. Nós iremos prestar atenção a todas e ajustar a carga correta para não sobrecarregá-las, para que seja ótimo que todas estejam 100% até o início da competição"

A Noruega está no Grupo A da Eurocopa e enfrentará a Holanda, Bélgica e a Dinamarca na primeira fase da competição.