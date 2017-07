França e Noruega empatam em último amistoso antes da Eurocopa Feminina

No último amistoso antes do início da Eurocopa Feminina 2017, a França enfrentou a Noruega em amistoso realizado em Sedan. A partida foi movimentada e com ótimas chances para as duas equipes, que agora, se focam completamente em suas estreias na competição continental.

O confronto foi o último das duas equipes antes da estreia de ambas na Eurocopa Feminina. A Noruega fará o jogo de abertura diante da Holanda em Utrecht no dia 16, enquanto a França jogará no dia 18 em Tilburg diante da Islândia.

Primeiro tempo com domínio francês

Com um 4-3-3 bem definido, a seleção francesa se concentrou a explorar as jogadas pelas laterais norueguesas e foi assim que logo aos três minutos da etapa inicial, Elódie Thomis recebeu belo lançamento da zagueira Wendie Renard e cruzou na medida para Camille Abily cabecear a meia altura, sem chances para a goleira norueguesa.

As norueugesas, atuando em um 4-1-3-2, quase conseguiram um gol de empate após recuo despretensioso da lateral Tounkara aos 18 minutos, mas a goleira Bouhaddi estava atenta e fez boa defesa em chute de Ada Hegerberg. A França continuava explorando as jogadas aéreas pelo lado esquerdo da defesa norueguesa, mas sem precisão e ainda quase sofreria um empate aos 34 com Mjelde, cobrando falta perigosa para mais uma boa defesa de Bouhaddi.

Empate norueguês depois de erro da defesa francesa

O segundo tempo também teve ótimas chances de gol para ambas as equipes. Aos 31, Diani quase marcou para França em chute de média distância, passando a direita da goleira. E como diz o ditado, quem não faz, leva e oito minutos depois após belo lançamento de Nora Holstad, sua companheira de zaga, Mjelde recebeu e após erro de marcação da defesa, tocou na saída da goleira e marcou o gol de empate das visitantes.

Em outro amistoso envolvendo times que jogarão a Euro, Bélgica vence Rússia

(Foto: BelRedFlames|Twitter)

Após ter sido derrotada pela seleção francesa na sexta feira passada pelo placar de 2 a 0, a Bélgica entrou a campo para enfrentar a Rússia em partida realizada na cidade belga de Denderleeuw, no Van Roystadion. A seleção local venceu com gols de Tessa Wullaert e Janice Cayman.

A Bélgica estreia na Euro no dia 16 diante da Dinamarca pelo grupo A da competição, enquanto a Rússia estreia no dia seguinte diante da seleção da Itália pelo grupo B.