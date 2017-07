Mantendo espírito vencedor, Daniel Alves é apresentado pelo PSG: "Vim para ganhar"

Google Plus

Foto: Thomas Samson/AFP/Getty Images

O Paris Saint-Germain anunciou uma contratação de peso para a temporada 2017/18. Após estar apalavrado com o Manchester City, Daniel Alves desembarcou na França e acertou sua transferência para o clube da capital. O lateral-direito chega para assumir a titularidade. O vínculo do brasileiro será por dois anos.

Nesta quarta-feira (12), Dani foi apresentado oficialmente à imprensa e comentou a evolução do PSG e o projeto que levou o clube ao domínio nacional: “Estou extremamente feliz em me juntar ao Paris Saint-Germain. Nos últimos anos, pude acompanhar de fora o enorme crescimento do clube, tornou-se um centro forte do futebol europeu. É muito emocionante virar agora um ator deste grande projeto.”

“Em todos os clubes que eu passei, sempre dei o melhor para ajudar a minha equipe para ir o mais alto possível. Acredite, eu também vim a Paris para ganhar. Eu sei quais são as ambições do meu novo clube e as expectativas de seus muitos torcedores em todo o mundo. Vamos partilhar grandes momentos, tenho certeza”, disse o lateral que vestirá a camisa 32 na equipe parisiense.

Como especulado pela imprensa e pelo próprio jogador em entrevistas recentes, o grande favorito para contratá-lo era o Manchester City, Dani já havia revelado que gostaria de trabalhar novamente com Pep Guardiola. Entretanto, o PSG chegou de última hora e superou a concorrência de maneira arrasadora. De acordo com a imprensa francesa, os rouge et bleus pagarão 12 milhões de libras (R$ 50,2 milhões) por ano ao brasileiro.

“Este é o terceiro ano que meu nome foi especulado no PSG. Dessa vez, acabou bem. Tenho uma mente jovem. Enquanto ela for assim, continuarei a lutar. Paris é a cidade preferida de minha mulher. Também tenho amigos na equipe, assim como ex-companheiros de time e pessoas e atletas que admiro”, revelou Daniel, o 30º brasileiro a jogar pelo clube.

A equipe viajará para os EUA nos próximos dias, dando continuidade à pré-temporada. Os comandados de Unai Emery irão enfrentar a Roma, o Tottenham e a Juventus. No dia 29 deste mês, no Marrocos, o PSG disputará a SuperCopa da França diante do Monaco, campeão da Ligue 1.