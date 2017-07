Especulado no Barcelona, lateral Sidibé estende contrato com Monaco

Foto: Divulgação/Monaco

Em meio a entradas e saídas no futebol francês, o Monaco anunciou nesta quinta-feira (13) a permanência de um titular. Djibril Sidibé estendeu seu vínculo com os monegascos até junho de 2022. O versátil lateral chegou na temporada passada e rapidamente tomou conta do lado direito, também atuando do outro lado quando necessário.

Sidibé realizou 47 partidas na última temporada, somando todas as competições. Anotou três gols e deu oito assistências. O lateral se tornou um dos pilares de Leonardo Jardim e foi fundamental na conquista da Ligue 1 e no bom desempenho na Uefa Champions League. Com suas atuações, chegou à Seleção da França.

Em entrevista ao site oficial do Monaco, Sidibé enalteceu e agradeceu ao clube: “É um grande orgulho, é uma honra vestir esta camisa. Esta é a recompensa do trabalho realizado durante esta temporada, coletivamente e individualmente. É um grande reconhecimento, isso mostra a confiança que os diretores estão me dando, os fãs também. É um dos principais clubes da França, com nossas qualidades vamos defender nosso título nesta temporada.”

Vadim Vasilyev, Vice-Presidente do Monaco, relembrou outros atletas que renovaram, garantindo a permanência de algumas peças do título francês: “Estamos muito satisfeitos em anunciar a extensão de Djibril Sidibé e, assim, manter o lateral direito da Seleção da França. Depois de Falcao e Kamil Glik, continuamos a garantir jogadores.”

“Djibril realizou uma temporada completa. Esta extensão é uma recompensa por todo o trabalho feito no campo e por suas qualidades humanas no vestiário”, completou o dirigente, que também garantiu a renovação de Leonardo Jardim semanas atrás.

Sidibé era alvo do Barcelona, visto como prioridade na equipe de Ernesto Valverde. Com a renovação do vínculo, o time catalão deve ir atrás de Nelson Semedo, do Benfica.