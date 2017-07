Ele não muda: Bielsa faz "loucura" e se desfaz de jogadores por mensagem de celular

Foto Divulgação / Lille

O treinador argentino Marcelo Bielsa sempre foi conhecido por suas loucuras ou atitudes pouco ortodoxas, como por exemplo uma concentração antes de um jogo de seu ex-time, o New’s Old Boys, numa base militar em que os jogadores só tinham acesso a apenas um telefone para todo o grupo.

Dessa vez, o atual treinador do LOSC Lille enviou mensagens de texto de celular dizendo a 11 jogadores do elenco que não contaria com os serviços dos atletas.

Apesar de ser o começo de temporada, início de um novo trabalho e mudanças no elenco serem comuns, o que gera a curiosidade neste caso, além da forma do aviso, são os jogadores que receberam as mensagens. Entres eles, o goleiro Vincent Enyeama, que está no Lille desde de 2011 e é considerado um dos melhores jogadores do time nos últimos anos, o meio-campo e capitão Rio Mavuba, o atacante que fez o gol do título de Portugal na última Eurocopa Éder, além de Marvin Martin, segunda contratação mais cara da história do clube, isso pra citar os jogadores com mais destaques.

Éric Bauthéac, Lenny Nangis, Naim Sliti, Junior Tallo, Julian Palmieri, Marko Basa e Stoppila Sunzu também receberam a notificação.

O zagueiro Jualian Palmier falou sobre a situação e disse que ‘El Loco’ Bielsa conversou com os jogadores e deu suporte: “Fomos avisados por mensagem. A comissão técnica nos enviou um SMS antes do início da pré-temporada explicando que nos apresentaríamos no dia 3 de julho. Também nos explicaram as regras que deveriam ser seguidas para utilizar o estacionamento, vestiários e tudo mais."

"Ele fez isso mesmo, eu não escondo. Nós estamos completamente fora dos planos, entramos pela porta dos fundos. Não estamos no mesmo estacionamento, não estamos no mesmo vestiário, não tem os nossos números no clube. Não sei quais serão os próximos passos. É uma situação curiosa, mas não é o fim do mundo. Depois de mandar a mensagem, Bielsa veio nos ver, nos deu a mão e disse que se tivermos qualquer problema é só falar com ele. Vou ficar e espero que ele acabe gostando de mim”, comentou ao FootMercato.

Nesta pré-temporada, o LOSC Lille se reforçou com muitos talentos jovens, entre eles os ex são paulinos Thiago Mendes e Luiz Araújo. Os amistosos do time comandado por Marcelo Bielsa começam neste sábado, 15, contra o Stade Reims, que será o primeiro dos cinco jogos preparatórios antes da estreia da equipe na Ligue 1, dia 6 de Agosto contra o Nantes.