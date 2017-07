Nantes prepara oferta ao Internacional por empréstimo do atacante Brenner

Brenner pode se transferir ao futebol francês (Foto: Divulgação/Internacional)

A má fase do atacante Brenner, do Internacional, parece não ter afetado o interesse do Nantes em torná-lo seu próximo reforço. Na próxima semana, uma proposta de 500 mil euros (R$ 1,8 milhão) pelo empréstimo de um ano do jogador de 23 anos deve ser colocada na mesa dos dirigentes do clube colorado.

No próximo dia 20, o empresário Pascoal Carbon, que representa os franceses, deverá aterrissar em Porto Alegre para selar a transferência com os dirigentes do Internacional. Ele já havia se reunido com Brenner e seus representantes em 21 de junho.

As cifras do negócio ainda podem aumentar. Afinal, a oferta também inclui uma opção de compra de € 3,5 milhões ao final do período de empréstimo. Caso o clube se classifique à Liga Europa na próxima temporada, o valor subirá para €4,5 milhões (R$ 16,4 milhões ), enquanto que uma classificação à Liga dos Campeões faria o Nantes desembolsar €5,5 milhões (R$ 19,8 milhões). O Internacional possui 60% dos direitos federativos do jogador, enquanto os outros 40% são do Juventude.

Apesar de ser o artilheiro do Internacional no ano com 13 gols em 26 jogos, Brenner não balança as redes desde o dia 6 de abril, somando 14 partidas de jejum. Sua atual condição de reserva no time do técnico Guto Ferreira aumenta as chances de sua saída. Além disso, o valor oferecido pelo Nantes ajudaria a diretoria colorada na busca por novos reforços para completar o elenco.

Enquanto a situação não se resolve, Brenner deve continuar sendo relacionado para os próximos jogos do Internacional. No próximo sábado (14), ele deve estar presente no banco de reservas. A partida, válida pela 14ª rodada da Série B, será disputada às 16h30.