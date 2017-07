Em estreia de brasileiro, promessa de 17 anos garante vitória do Lyon diante do Ajax

O Lyon começou sua pré-temporada com o pé direito nesta terça-feira (18). No reencontro dos semifinalistas da última Uefa Europa League, a equipe francesa superou o Ajax em amistoso com um placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Nabil Fekir e Amine Gouiri, este de apenas 17 anos. A partida foi realizada em Bourgoin-Jallieu.

O Lyon volta a campo no próximo dia 24 para enfrentar a Inter de Milão, na estreia da Champions Cup. Já o clube holandês continuará sua preparação para enfrentar o Nice no dia 28, pelas eliminatórias da fase de grupos da Champions League.

Estreia de brasileiro e gol de jovem revelação

A partida marcou a estreia do zagueiro Marcelo, ex-Santos que estava no Besiktas, pela equipe lionesa. Pelo lado dos holandeses, David Neres não participou do amistoso.

Logo aos 11 minutos de jogo, o Lyon abriu o placar em lance "suspeito". Gouiri recebeu na intermediária e abriu na esquerda para Nabil Fekir. O francês lançou a bola na área e, em disputa com Cornet, o zagueiro Viergever mandou para as próprias redes. Durante o resto do primeiro tempo, a superioridade do Lyon foi notória, sobretudo pelas investidas de Fekir e Cornet.

Na segunda etapa, o jovem de 17 anos Amine Gouiri surpreendeu ao fechar o placar para o time francês. Aos 31, o atacante, frequentemente presente nas seleções de base da França, aproveitou cruzamento vindo da direita para desviar de leve para dentro do gol do Ajax.