Stoch anota golaço e Fenerbahce arranca empate do Monaco em amistoso

Em mais um amistoso realizado na Suíça, o Monaco acabou empatando em 1 a 1 com o Fenerbahce, na tarde desta quarta-feira (19). Os gols foram marcados por Thomás Lemar e Miroslav Stoch. A partida serviu para os dois técnicos testarem alguns jogadores e situações de jogo.

O Monaco começou jogando com Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo; Tielemans, Fabinho, Saint-Maximin, Lemar; Dias, Falcao. A equipe turca contou com alguns velhos conhecidos do futebol francês, como Kjaer, Dirar e Valbuena. Os 11 iniciais do Fener foram: Volkan; Sener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali; Ozan, Souza, Dirar, Valbuena, Alper; Van Persie.

Ainda em pré-temporada, os atuais campeões franceses disputarão mais um amistoso. Dia 22 a equipe encara o Sporting. No dia 26, o Fener tem uma partida importante pela fase prévia da Europa League, encarando o vencedor de Sturm Graz ou Mladost.

A primeira boa chance da partida veio com Radamel Falcao, aos quatro minutos, quando Tielemans cobrou escanteio e o colombiano cabeceou no travessão. O árbitro acabou vendo falta na sequência do lance e o Fenerbahce se salvou. A resposta dos turcos veio com Sener, que cruzou e a bola passou por quase todo mundo, mas Sidibé desviou e a bola ficou com Subasic.

Pelo lado esquerdo, aos 20 minutos, Souza foi à linha de fundo e cruzou na medida para Van Persie. O holandês testou firme e Subasic fez boa defesa, não dando rebote. Pouco depois, Dirar tocou para Valbuenar chutar em cima do goleiro croata, que agarrou. Através da bola parada, o Monaco quase abriu o placar: Tielemans cobrou falta na segunda trave e Jemerson cabeceou para fora, passando à esquerda da meta defendida por Volkan.

Na volta do intervalo, o Monaco anotou o primeiro gol da partida: Sidibé foi à linha de fundo e cruzou para o meio, o goleiro errou o tapa e a bola sobrou para Falcao. A tentativa do colombiano foi no travessão e na sobra Lemar apenas empurrou para as redes.

Aos poucos as duas equipes mudaram seus jogadores, como é tradicional em amistosos de pré-temporada. O ritmo do jogo caiu um pouco. O Monaco não tinha o mesmo gás do primeiro tempo, sem muito domínio. O Fener tinha dificuldades em criar jogadas. Mbappé entrou em campo aos 70, para delírio da torcida e para dar uma qualidade maior ao ataque monegasco. Jorge também entrou.

Fabinho cobrou falta com categoria e a bola passou próximo ao ângulo. De fora da área, os turcos quase empataram: Stoch bateu de longe e Benaglio espalmou para escanteio. Insistindo, o Fenerbahce conseguiu igualar o marcador. Em falta próxima à grande área, Stoch mandou com categoria e mandou na gaveta, sem chances para o goleiro suíço.

Benaglio fez duas grandes defesas na reta final do jogo. A primeira na cabeçada de Kose, que o suíço pegou no reflexo. Depois, ele agarrou o arremate rasteiro Ucan. Após o apito final, vários torcedores invadiram o gramado e assediaram alguns jogadores, principalmente Mbappé.