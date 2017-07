Luiz Araújo brilha e marca mais uma vez pelo Lille em amistoso

Foto Divulgação LOSC Lille

O LOSC Lille, sob o comando de Marcelo 'El Loco' Bielsa, começou a temporada 2017/2018 apostando em jovens contratações, sobretudo em brasileiros. Enquanto Thiago Maia e Caju ainda não foram apresentados, Luiz Araújo e Thiago Mendes vão ajudando o time francês a fazer um começo de pré temporada animador.

Depois de vitória sobre o Stade Reims, da segunda divisão francesa, o LOSC venceu os belgas do KV Kortrijk com goleada de 4 a 0, no segundo amistoso preparatório para a nova temporada. E assim como no primeiro jogo, Luiz Araújo ajudou seu time a vencer com um gol que abriu o placar no primeiro tempo da partida. El-Ghazi, De Preville e Terrier completaram a goleada.

Ao que tudo indica, tanto Luiz Araújo, que chegou a dois gols em dois jogos pelo time francês, e Thiago Mendes vêm agradando o treinador argentino, pois foram titulares pela segunda vez, sendo substituídos na metade da segunda etapa.

O Lille segue em sua preparação para a temporada. No próximo sábado (22), o adversário será KV Oostende, também em amistoso. A equipe ainda enfrentará o Atalanta e Stade Rennais antes da estréia na Ligue, no começo de Agosto, contra o Nantes.