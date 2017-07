A caminho do Bordeaux, Wellington Silva viaja à França no sábado para exames médicos

Foto: Divulgação/Fluminense

Wellington Silva realmente será jogador do Bordeaux. O atacante do Fluminense embarcará para a França no próximo sábado, com a finalidade de acertar os últimos detalhes da sua transferência e realizar exames médicos no clube francês. A assinatura do contrato ainda está pendente.

A notícia não chega a surpreender. No último dia 12, o Bordeaux já havia manifestado um interesse concreto no jogador de 24 anos. Seis dias depois, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, admitiu negociar Wellington, visto que uma cláusula em seu contrato prevê um valor fixo de recompra pelo Arsenal, seu ex-clube, no valor de €4 milhões (cerca de R$13 milhões). O clube inglês, por sua vez, o revenderá para o Bordeaux.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Wellington Silva foi vendido aos Gunners por R$10 milhões, quando ainda tinha 16 anos e apenas 17 jogos com os profissionais. No entanto, ele nunca chegou a defender o escudo do clube inglês, sendo emprestado para clubes da Espanha e da própria Inglaterra até julho de 2016, quando retornou ao Fluminense.

Em sua segunda passagem, Wellington Silva participou de 50 jogos, marcando nove gols. Neste ano, o atacante foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato carioca e no Brasileirão, com sete gols marcados. Recentemente, uma pubalgia o afastou dos gramados por cerca de um mês, retornando apenas no último dia 9, em confronto com o Bahia. Três dias depois, realizou o seu provável último jogo com a camisa tricolor, em clássico com o Botafogo.