Apresentado pelo Lille, Thiago Maia justifica escolha: "Melhor lugar para evoluir"

Campeão olímpico, Thiago Maia foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (25) pelo Lille. O volante assinou contrato por cinco temporadas com a equipe de Marcelo Bielsa. Vindo do Santos, o custo do brasileiro foi de 14 milhões de euros. Ele se juntará a Thiago Mendes e Luiz Araújo.

Em entrevista ao site oficial do Lille, Thiago Maia comentou sobre o desejo de atuar no velho continente: “Eu trabalhei muito desde pequeno para poder realizar o sonho de vir jogar na Europa. Estou muito honrado de poder ter essa oportunidade. Discuti muito com minha família e nós pensamos que o Lille é o melhor lugar para evoluir, aprender e progredir. Estou muito orgulhoso de ter chegado hoje ao Lille.”

Thiago Maia fez sua primeira partida como profissional do Santos em 2014. Disputou 122 jogos ao todo com a camisa do clube, com quatro gols marcados. Pela Seleção Olímpica, o volante atuou em quatro jogos na campanha do ouro nos Jogos Rio 2016. Seu salário no Lille será de 250 mil euros mensais.

Marc Ingla, CEO do Lille, também falou sobre a contratação de mais um brasileiro oriundo do futebol paulista: “Estamos muito felizes de ver Thiago se juntando ao LOSC, um jogador que seguimos por um longo tempo e foi cortejado por grandes clubes. Ele escolheu nosso clube, isso é ótimo. Embora tenha apenas 20 anos, ele já é um grande jogador, provavelmente um dos melhores da função no campeonato brasileiro no momento.”

O Lille estreia na Ligue 1 domingo (6) contra o Nantes, às 10h, em casa. O jogo marcará o retorno de Marcelo Bielsa ao campeonato francês. Na última temporada, os Dogues ficaram na 12ª colocação após brigarem quase todo o percurso contra o rebaixamento. Contando com um grande investimento desde o início do ano, o Lille agora quer voar mais alto e alcançar metas nacionais e internacionais.