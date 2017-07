Com Thiago Mendes e Luiz Araújo titulares, Lille é derrotado pela Atalanta em amistoso

Google Plus

Nesta quarta-feira (26), o Lille disputou sua quarta partida amistosa na pré temporada 2017/2018. E após duas vitórias e um empate, o técnico Marcelo Bielsa e seus jogadores tiveram a primeira derrota. Em partida válida pelo Trofeo Achille Cesare Bortolotti, torneio simples realizado em Bergamo, Itália, a Atalanta venceu o LOSC por 1 a 0, gol marcado por Cristante.

O time da casa abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com belo chute do meio-campista italiano Bryan Cristante, que recebeu em liberdade na área e mandou pra redes com categoria, não dando chances para o goleiro Maignan.

Após o gol, os italianos conseguiram se fechar na defesa e restou ao Lille pressionar na busca pelo empate. Ainda na primeira etapa, De Préville e Luiz Araújo tiveram chances dentro da área, mas o goleiro Berisha tratou de segurar a vantagem no placar para o Atalanta.

No segundo tempo, logo no início, os comandados de Bielsa buscaram o gol que daria a igualdade no placar. Ponce, aos 11 minutos da etapa complementar, teve uma boa chance de cabeça, mas acabou errando o gol.

Três minutos mais tarde, a grande chance para o Lille acontece: Benzia cobra pênalti, mas o goleiro do Atalanta acerta o canto e faz grande defesa. E apesar das chances e da pressão dos franceses, os anfitriões ficaram com a vitória e levantaram a taça no fim.

Dando sequência a sua preparação, o Lille volta a campo no próximo sábado (29) para enfrentar o Stade Rennais, no Stade Pierre Mauroy. Depois disso, o LOSC foca na estréia na Ligue 1 no dia 6, em casa, contra o Nantes.