Vice da SuperCopa, meia Tielemans lamenta derrota do Monaco

Foto: Divulgação/Monaco

Derrotados pelo Paris Saint Germain por 2 a 1 na decisão da SuperCopa da França, os jogadores do Monaco não esconderam a sua decepção pela queda diante da equipe parisiense, principalmente porque terminam a primeira etapa com a vantagem de 1 a 0 no placar. O meio-campo Youri Tielemans, que foi um dos melhores em campo pela equipe do principado, externou esse sentimento em concedida para o Canal BeIN Sports.

"Há um pouco de tudo: raiva, decepção, frustração... Nós poderíamos ter feito algo mais durante o jogo e, com isso, alcançado a vitória. Fizemos uma boa primeira etapa, tanto que saímos com a vantagem no placar. No segundo tempo, tentamos segurar o placar de 1 a 0, mas o PSG foi bastante agressivo e marcaram, sucessivamente, dois gols. Isso abalou um pouco o nosso time", disse.

Apesar do desapontamento pela perda do título da SuperCopa da França, Tielemans afirmou que espera que o Mônaco continue a mostrar o bom futebol que lhe rendeu o título francês e a ida às semifinais da Uefa Champions League. O meio-campo francês também acrescentou que o time vermelho e branco deve levantar a cabeça e se orgulhar por aquilo que fez durante o jogo.

“Espero que o nosso time tenha a mesma dinâmica da temporada passada, produzindo um belo futebol. Pessoalmente, queríamos que estejamos melhores do que na temporada anterior. Temos que estar orgulhosos do nosso desempenho, pois, apesar da derrota, lutamos até o fim e isso que é importante", concluiu.

Após a derrota na SuperCopa da França para o PSG, o Monaco fará seus últimos preparativos para estreia na Ligue 1, que começará nesta semana. A equipe do principado, que tentará conquistar o bicampeonato da Ligue 1, enfrentará o Toulouse em casa, no sábado (4), no Estádio Louis II.