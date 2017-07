Campeão da SuperCopa Francesa, Unai Emery elogia atitude do PSG

Google Plus

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

No sábado (29), o Paris Saint Germain sagrou-se campeão da Supercopa da França, disputa que reúne os campeões da Ligue 1 e da Copa da França. A equipe parisiense, vencedora da Copa da França, bateu o Monaco por 2 a 1. Sidibé abriu o placar para o time monegasco. Daniel Alves empatou a partida e Rabiot marcou o gol que deu a vitória e o título para equipe da capital francesa.

Em entrevista concedida após a partida, o treinador do Paris Saint-Germain, Unai Emery, elogiou a postura do time durante a partida contra o Mônaco, principalmente quando o time estava perdendo por 1 a 0:

“Tivemos duas belas equipes que, de formas diferentes, apresentaram um belo futebol. Controlamos o jogo, mostramos um bom desempenho na parte ofensiva, mesmo quando as jogadas não ofereceram um grande perigo ao Mônaco. Contudo, criamos uma série de situações perigosas. Nós queríamos continuar a jogar o nosso jogo, com paciência. A equipe mostrou muita tranquilidade no momento em que perdíamos por 1 a 0, o que foi muito importante".

O treinador espanhol aproveitou para elogiar a atuação do meio-campo italiano Marco Verratti, que, durante esta janela de transferências, esteve na mira do Barcelona, mas renovou seu contrato com o PSG.

“É um jogador que brilha quando está jogando. Graças à sua personalidade, deixa tudo em campo. Ele mostra muito empenho tanto nos treinamentos quanto nas partidas. Por isso, estou tranquilo com Verratti. Ele cresceu no PSG e quer seguir fazendo isso".

Agora, o Paris Saint Germain se concentrará nos preparativos para a estreia na Ligue 1. Os comandados de Unai Emery, que tentarão retormar o domínio no camponato francês, enfrentarão o Amiens, recém-promovido à Ligue 1. A partida será disputada no Parc de Princes, casa do time parisiense.