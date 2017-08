Pastore revela que oferecerá a camisa 10 do PSG para Neymar

Foto: Getty Images

Neymar será anunciado como novo jogador do PSG nos próximos dias. No início desta quarta-feira (2) o atacante brasileiro anunciou oficialmente ao Barcelona que deseja sair do clube catalão, o deixando mais perto de assinar seu contrato com o PSG.

Os rumores que tem se apresentado ao longo das últimas semanas tem tornado essa possível grande transferência como uma grande novela, que parece estar próxima do fim.

Com a iminente chegada de Neymar ao PSG, muito se tem especulado sobre qual poderia ser o número da camisa nas costas do craque brasileiro. Como geralmente acontece, os grandes astros do elenco recebem a camisa 10, que hoje no Paris é do meia argentino Javier Pastore. E se isso poderia ser um fator de discórdia, Pastore fez questão de acabar com qualquer problema futuro que isso poderia causar:

"Gostaria de oferecer minha camisa número 10 a Neymar como um presente de boas-vindas. Quero que ele se sinta confortável e feliz em sua chegada", disse o meia aos microfones da emissora de rádio Cadena SER.

Pastore ainda ressaltou a importância da chegada do brasileiro e conta com a ajuda dele para o clube chegar ao seu grande objetivo: "Eu quero dar-lhe todo o apoio que ele precisa para que possamos juntos ganhar a Liga dos Campeões. É um pequeno detalhe [ceder o número da camisa], mas é muito importante tê-lo e quero recebê-lo com este pequeno símbolo".

Neymar ainda não assinou com o PSG, mas tudo indica que isso está muito próximo. Além do comunicado de desejo de deixar o Barcelona, diversos rumores dão que a multa rescisória com o clube da Catalunha será paga e que o atacante será apresentado ainda esta semana em Paris.