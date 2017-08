Google Plus

Neymar é o 31º brasileiro na história do Paris Saint-Germain. No atual elenco, terá a companhia de Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves e Lucas.

Apresentação de Neymar no PSG AO VIVO

Pelo Barcelona, Neymar fez 186 jogos e marcou 105 gols. O craque brasileiro conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma Supercopa da Espanha, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.

+ Pastore revela que oferecerá a camisa 10 do PSG para Neymar

Neymar vai assumir a camisa 10 do PSG. O número pertencia ao argentino Javier Pastore, que revelou que passará a camisa ao craque brasileiro.

+ Neymar é a transferência mais cara da história do futebol

O valor de €222 milhões de euros fez de Neymar a transferência mais cara da história do futebol. É o único jogador a superar a casa dos €200 milhões.

+ Messi se despede de Neymar com vídeo em rede social: "Foi um prazer enorme"

Nas redes sociais, os jogadores do Barcelona se despediram de Neymar. Entre eles, o argentino Messi, que postou um vídeo fazendo uma retrospectiva ao lado do brasileiro. O camisa 10 do Barça agradeceu ao brasileiro pela experiência de jogar ao lado dele.

+ Acabou a novela: Neymar é anunciado pelo PSG e se torna contratação mais cara da história

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora em tempo real a apresentação de Neymar no Paris Saint-Germain. O evento começa às 8h30 (de Brasília). Siga ao vivo com a VAVEL Brasil!