De Joel Camargo a Neymar: PSG já contratou 31 brasileiros na história; veja a lista

Foto: Getty Images

O Paris Saint-Germain anunciou na tarde desta quinta-feira (3) a contratação do atacante Neymar. O brasileiro foi negociado por €222 milhões de euros e se tornou a transferência mais cara da história do futebol. Além disso, o craque aumentou a lista de brasileiros que já foram contratados pela equipe parisiense para 31.

+ Acabou a novela: Neymar é anunciado pelo PSG e se torna contratação mais cara da história

+ Neymar é a transferência mais cara da história do futebol

Em 2017, o Paris Saint-Germain já tinha contratado outro brasileiro: o lateral-direito Daniel Alves, que tornou-se o 30º brasileiro a assinar com o clube. A contratação de Neymar aumenta a lista e leva o time francês para outro patamar.

O primeiro brasileiro a jogar no Paris Saint-Germain foi Joel Camargo. Outros jogadores conhecidos como Ricardo Gomes, Valdo, Raí e Ronaldinho também tiveram passagem pelo clube francês e foram eternizados como membros do Hall da Fama do clube.

Embora tenha colecionado alguns craques brasileiros, o PSG começou a mudar seu patamar a partir de 2012 quando contratou o zagueiro Thiago Silva. Desde então, contratou outros grandes nomes da Seleção Brasileira, como Lucas, Marquinhos, David Luiz, Daniel Alves e Neymar.

Vitoriosa década de 90 com Valdo e Raí

Na década de 90, o Paris Saint-Germain contratou três brasileiros que marcaram época na equipe: o zagueiro Ricardo Gomes, o meia Raí e o atacante Valdo. No período entre 1993 e 1998, foram nove títulos nacionais conquistados e um internacional. Ambos foram eternizados no Hall da Fama do clube.

Além desses, outros brasileiros conhecidos também foram contratados na década de 90, mas tiveram menos destaques, casos do zagueiro Edmílson e do lateral Leonardo, que ficaram pouco tempo no time parisiense.

Raí marcou época e é considerado um dos maiores ídolos do PSG (Foto: Divulgação)

Ronaldinho: de Paris para o mundo

Em 2001, em meio a saída de Vampeta, o PSG anunciou a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que se destacava no Grêmio e já prometia conquistar o mundo. A ida para Paris deu mais destaque para o brasileiro na Europa, que ficou no time parisiense até 2003.

Ronaldinho ficou pouco tempo no PSG, mas o suficiente para encantar e chamar a atenção de todos com suas boas atuações e dribles. A boa exibição na Copa do Mundo de 2002, que terminou com o penta do Brasil, fez com que o craque trocasse Paris por Barcelona. O camisa 10 foi eternizado no Hall da Fama do clube.

Ronaldinho jogou no PSG entre 2001 e 2003, depois se transferiu para o Barcelona (Foto: Divulgação)

De Thiago Silva a Neymar: a mudança de patamar do PSG na Europa

Depois que o PSG passou a ter maior investimento financeiro, o time francês começou a mudar seu patamar na Europa com a contratação de grandes craques - entre eles alguns brasileiros. O primeiro deles foi Thiago Silva, que não demorou muito para tornar-se ídolo e capitão.

David Luiz, companheiro de zaga de Thiago Silva na Seleção, também foi contratado, tornando-se o zagueiro mais caro da história. Marquinhos, revelação da zaga brasileira, também recebeu investimento e assumiu a titularidade após a saída de David Luiz. Além deles, Lucas - que se destacava no Brasil pelo São Paulo - também foi contratado, mas não conseguiu vingar tanto, embora ainda ganhe algumas chances vindo do banco e as vezes começando como titular.

A geração da 'era Thiago Silva' foi a mais vitoriosa da história do PSG. Conquistaram quatro Ligue 1 seguidas (2012/13 à 2015/16), três Coupe de France seguidas (2014/15 à 2016/17), quatro Coupe de la Ligue seguidas (2013/14 à 2016/17) e cinco Trophée des Champions seguidas (2013 à 2017).

Thiago Silva já conquistou 16 títulos com o PSG e atualmente é o capitão da equipe (Foto: Reuters)

Apesar de todo o domínio no cenário nacional, falta um título que virou obsessão: a Champions League. Mesmo que tenha contratado craques como Ibrahimovic, Di Maria e Cavani, o PSG não conseguiu alcançar o objetivo ainda e a dura eliminação para o Barcelona em 2016/17 começou a deixar dúvidas no ar.

Porém, inicia-se a 'era Neymar' em 2017, um jogador com prospecto para ser o futuro melhor do mundo e capaz de decidir um campeonato como esse. Será que, enfim, o PSG será respeitado no cenário internacional e conseguirá a tão sonhada 'orelhuda'?

Confira a lista dos 31 brasileiros que já passaram pelo PSG:

1. Joel Camargo (1971-1972)

2. Armando Monteiro (1973-1974)

3. Abel Braga (1979-1981)

4. Geraldao (1991-1992)

5. Ricardo (1991-1995)

6. Valdo (1991-1995)

7. Rai (1993-1998)

8. Leonardo (1996-1997)

9. Edmilson (1997-1998)

10. Adailton (1998-1999)

11. César (1999-2000)

12. Christian (1999-2001)

13. Vampeta (2000-2001)

14. Ronaldinho (2001-2003)

15. José Aloisio (2001-2003)

16. Alex Dias (2001-2002)

17. André Luiz (2002-2003)

18. Paulo César (2002-2006)

19. Reinaldo (2003-2005)

20. Marcos Ceara (2007-2012)

21. Willamis Souza (2007-2008)

22. Everton Santos (2007-2008)

23. Nene (2010-2012)

24. Maxwell (2012-2017)

25. Alex Costa (2012-2014)

26. Thiago Silva (2012-atualmente)*

27. Lucas (2013-atualmente)*

28. Marquinhos (2013-atualmente)*

29. David Luiz (2014-2016)

30. Dani Alves (2017)*

31. Neymar Jr (2017)*

(*) - Atualmente no elenco