Jornais franceses destacam contratação de Neymar como "transferência do século"

Hugo Alves/VAVEL Brasil

Após do anúncio oficial do Paris Saint-Germain sobre a contratação de Neymar, os jornais franceses já se renderam ao craque brasileiro. Os principais jornais de Paris destacaram nesta quarta-feira (04) como "A transferência do século", "um messias na capital francesa" ou ainda "uma transferência que explode os códigos esportivo, financeiro e geopolítico" , a Neymar mania tomou conta da França. Alguns jornalistas estão surpresos com o novo fenômeno no país.

De acordo com o francês Eric Frosio, do jornal "L'Equipe", nunca tinha visto uma empolgação por uma contratação e acredita que o atacante já está "no coração" dos franceses."Neymar está eletrizando todo mundo, é a maior transferência da história. E ele está bombando, já entrou no coração dos franceses. Já entrou no meu, porque eu estou no Brasil desde 2007 e me apaixonei por esse jogador, esse personagem. E agora ele vai atingir 60 milhões de franceses, inclusive os rivais do Olympique de Marselha e do país inteiro", afirmou o jornalista.

No jornal "Le Parisien", a ida do craque da seleção brasileira foi repercutida com a seguinte manchete "A transferência do século" a capa com uma foto na qual o atacante brasileiro já aparece vestindo a camisa do time parisiense. Em seguida, o "Le Parisien" destaca como o "Um messias na capital francesa". A matéria afirma que Neymar leva Paris Saint-Germain a uma outra dimensão no futebol mundial.

Já para o jornal "Libération", a direção do PSG realizou um "golpe de mestre", ao fazer Neymar trocar o Barcelona com os melhores jogadores do mundo e tentar um novo desafio em Paris. E enfatizou que o craque no Barcelona era coadjuvante do argentino Messi e agora no PSG tem a chance de buscar de ser a grande estrela do clube.

O jornal econômico "Les Echos", focou no aspecto da economia do país.Com a chegada de Neymar, o PSG, entra em um outro patamar, tanto sob o plano esportivo e o financeiro. Com um orçamento que ultrapassa 500 milhões de euros, o clube francês se alinha aos melhores do mundo como o Real Madrid, Manchester United e o próprio Barcelona. Segundo o "Les Echos", Paris Saint-Germain tem um modelo econômico equilibrado de suas receitas e tem respeitado todas as regras impostas pela UEFA e pelas autoridades financeiras da França.

"Com Neymar, capitão do Brasil, vencedor da Liga dos Campeões, bicampeão espanhol e estrela planetária com apenas 25 anos, o PSG se dá de presente uma estrela extraordinária, e também uma exposição de âmbito mundial", afirma Le Figaro.

O "L'Équipe", um diário esportivo francês no título do jornal diz que apresentação do craque para a torcida será no sábado no estádio Parc dos príncipes para a estreia do PSG no campeonato francês.