Leonardo Jardim reitera confiança no elenco após difícil vitória diante do Toulouse

Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images

A estreia do Monaco, atual campeão da Ligue 1, foi mais sofrida do que o esperado. Em casa, no Principado, os comandados de Leonardo Jardim venceram o Toulouse por 3 a 2, em jogo de duas viradas e com participação decisiva dos brasileiros. O zagueiro Jemerson abriu o placar, e o lateral-esquerdo Jorge deu a assistência para o segundo gol do Monaco, marcado por Falcao García.

Para Jardim, os atuais campeões demoraram a entrar no jogo e os gols sofridos, ajudaram a colocar a equipe no jogo, fazendo com que dominasse a partir disso, fazendo com que a vitória fosse merecida:

"Eu acho que por dez minutos Monaco não chegou muito bem no jogo. Nós demos espaço para o adversário. Não havia nenhuma agressividade ofensiva. No segundo tempo, o Toulouse marcou o segundo gol e foi muito eficaz.", disse.

"Parabenizo a equipe porque o condicionamento físico no início do campeonato normalmente não é perfeito. Isso se deu graças a um bom estado de espírito é adquirida. Se você cair fisicamente e mentalmente, você nunca vai conseguir subir. Esta vitória é merecida. Nosso jogo é baseado na confiança. Ainda é preciso esfriar a cabeça", analisou o técnico.

Ainda segundo o treinador do Monaco, a confiança nos jogadores que conquistaram a Ligue 1 na última temporada segue alta, e por isso João Moutinho foi mantido no time, ao invés de Tilemans: "No início do jogo, coloquei 11 jogadores que ganharam o campeonato. Eles são os campeões. Eu confio neles. Quem chega tem que ganhar seu lugar. Nesta equipe, ninguém é titular indiscutível. (Moutinho) jogou com esta equipe por quatro anos. Ele conhece a nossa forma de jogar".

Por fim, Leonardo Jardim esclareceu a situação do atacante Kylian Mbappé, que saiu sentindo dores no joelho, não preocupa: "Não, não há nada de especial. Eu acho que em dois ou três dias, ele vai ficar melhor. Este é o primeiro jogo do campeonato. Há intensidade."

Na próxima rodada, o Monaco enfrentará o Dijon, no estádio Gastón Gerard. Já o Toulouse receberá o Montpellier no Municipal de Toulouse.