Jogo PSG x Amiens AO VIVO na apresentação do Neymar (0-0)

16' PSG consegue trocar passes dentro da área. Rabiot tenta concluir a jogada, mas a bola bateu em Cissokho. Escanteio.

13' Impedimento! Rabiot tocou para Cavani em posição irregular. Assistente levantou a bandeira corretamente.

11' Verratti tocou de calcanhar para Pastore. O italiano recebeu de volta e chutou travado.

9' Fofana chutou mal de longe e a bola saiu pela linha de fundo. Sem perigo nenhum para Areola.

8' PSG ainda tenta se encontrar em campo. Equipe de Unai Emery tem dificuldade no último terço do gramado.

5' QUASE! Di María tocou em profundidade para Cavani, que bateu rasteiro. A bola saiu à esquerda da meta defendida por Gurtner.

4' Thiago Motta recua para a última linha, dando início à saída de bola. Defesa está bem postada e lançamentos viram a solução. Cavani bateu de longe e mandou para fora.

3' Verratti chutou de fora da área, mas mandou por cima da meta. Primeiro arremate da partida.

3' Quando possui a bola, o time visitante tenta sair em velocidade, mas os erros de passe complicam as jogadas.

2' Amiens marca no campo defensivo. PSG terá que propor o jogo.

0' Começou! Bola rolando para PSG e Amiens. Primeiro toque é do clube visitante, estreante na Ligue 1. PSG ataca para o gol à direita das cabines.

12:13 | Pastore de volta com a camisa 27. Argentino está na equipe desde o início da nova era. Lucas Moura não fica nem no banco.

12:12 | Equipes no gramado. Vamos ao jogo!

12:06 | Equipes realizaram trabalho de aquecimento no gramado do Parc des Princes.

11:49 | As camisas de Neymar esgotaram ontem nas lojas de Paris. Novas peças foram repostas hoje, mas estão quase esgotadas novamente.

Bando de reservas do Amiens:

Bouet; Labeau, Bourgaud, Dompé, Charrier, Ielsch e N'Gosso

Escalação do Amiens (5-3-2): Gurtner; El Hajjam, Adenon, Gouano, Bodmer, Cissokho; Ndombélé, Monconduit, G.Fofana; Manzala, Koita.

Banco de reservas do PSG: Trapp, Kimpembe, Berchiche, Matuidi, Lo Celso, Nkunku e Guedes.

Escalação do PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Thiago Motta, Verratti, Rabiot; Di Maria, Cavani, Pastore.

11:15 | Após algumas palavras, Neymar começa a volta olímpica com algumas crianças ao lado.

11:11 | Nasser Al-Khelaïfi também está no palco para apresentar seu novo contratado.

11:10 | Torcida canta em ritmo de Aquarela do Brasil para o craque.

11:09 | Está em campo! Neymar apresentado à torcida.

11:08 | Neymar está no túnel de acesso ao gramado

10:56 | Torcida marca presença no estádio, mesmo 1h20 antes do início da partida. Daqui a pouco apresentação oficial do camisa 10.

10:48 | Até a meia-noite desta sexta-feira, a LFP ainda não havia recebido a documentação da transferência de Neymar, o que impossibilita a sua inscrição na Ligue 1.

10:45 | De Joel Camargo a Neymar: PSG já contratou 31 brasileiros na história; veja a lista

10:33 | Elenco do PSG já está no Parc des Princes. Neymar desceu do ônibus ao lado de Daniel Alves.

A equipe parisiense terminou a temporada passada na segunda colocação da Ligue 1, somando 87 pontos. Os comandados de Unai Emery conquistaram a Copa da França e a Copa da Liga.

O Amiens foi o segundo colocado da Ligue 2, após uma classificação heroica na última rodada. Bourgaud anotou um gol salvador aos 51 do segundo tempo e colocou a equipe na primeira colocação. O time somou 66 pontos.

Contratado na quinta-feira e apresentado na sexta, Neymar treinou normalmente com os novos companheiros de equipe e se colocou à disposição do técnico Unai Emery para jogar neste sábado.

Mas o PSG ainda não tem o International Transfer Certificated (ITC), que está em posse do Barcelona. Essa liberação será entregue a Fifa, que, por sua vez, efetuará a transferência, regularizando Neymar.

+ Jornais franceses destacam contratação de Neymar como "transferência do século"

O Barça não liberou o documento ainda por que os 222 milhões de euros ainda não caíram na conta do clube catalão. O Banco do Qatar já enviou as garantias para o Banco da Catalunha, mas os trâmites burocráticos ainda não foram finalizados. Como o envio é online, assim que o Banco da Catalunha aceitar o valor, a papelada será enviada e o jogador estará disponível.

+ Favoritismo do PSG e sofrimento da concorrência: o impacto da chegada de Neymar à Ligue 1

Unai Emery concedeu entrevista coletiva e falou sobre a chegada do novo camisa 10: “Nós estamos muito felizes de tê-lo, ele vai nos dar mais opções no ataque e poderemos combinar o seu talento com o dos outros jogadores, para desenvolver um futebol bonito. Já conversamos muito com os jogadores sobre como Neymar vai nos ajudar na sua chegada.”

“O clube quer crescer ainda mais e aumentou suas ambições, com um grande time, maior do que o que já tínhamos. Há um novo centro de treinamento para inaugurar em 2020, um dos melhores do mundo, que vai nos ajudar muito. E também queríamos um jogador top-5 do mundo. Isso mostra a ambição do presidente em fazer do Paris um dos maiores clubes do mundo. Isso é muito bom para o futebol francês”, disse o técnico.

A Ligue 1 já começou. Nesta sexta-feira (4), o Monaco venceu o Toulouse por 3 a 2. Destaque para o gol de Jemerson e assistência do Jorge.