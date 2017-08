Sem Balotelli, Nice sofre gol no início e estreia com derrota para o Saint-Étienne

Maior campeão da primeira divisão francesa, o Saint-Étienne venceu o Nice por 1 a 0. O gol foi anotado por Jonathan Bamba, no início da partida. O rubro-negro não contou com Mario Balotelli, que se recupera de uma lesão muscular.

O triunfo coloca o time verde na quinta colocação. A rodada será complementada com mais três jogos neste domingo (6). Apesar da derrota, o Nice fica fora da zona de rebaixamento por conta do critério de desempate.

O próximo desafio dos Verdes será no sábado (12), às 15 (de Brasília), no Estádio Michel D'Ornano, diante do Caen. O Nice, por sua vez, recebe o Troyes, na sexta-feira (11), às 14h, no Allianz Rivera.

Jogando em casa, o Saint-Étienne inaugurou o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Hamouma ganhou a bola no meio-campo, serviu Tannane na parte de trás da defesa, e o marroquino fez o cruzamento para área. Jonathan Bamba, sem marcação, não desperdiçou.

Mesmo de posse da vantagem no placar o time comandado por Oscar Garcia seguiu pressionando o adversário. Mostrando disciplina tática, o maior campeão francês não perdeu o controle do jogo mesmo quando o time visitante avançou sua marcação e tentou surpreender.

O panorama na etapa complementar não se alterou. Os verdes continuaram criando as melhores chances, mas não tiveram precisão para aproveitá-las. A equipe de Rivera aumentou a pressão, tentou o empate, porém esbarrou no bom sistema defensivo do Saint-Étienne.