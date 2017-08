Após pedido à diretoria, Marcelo Bielsa ganha quitinete no Centro de Treinamento do Lille

Foto: Philippe Huguen/AFP/Getty Images

O técnico Marcelo Bielsa é conhecido por seus gostos peculiares. E a diretoria do Lille está atendendo aos desejos do argentino. Após afastar 11 jogadores do elenco, incluindo algumas lideranças de longa data, El Loco surpreendeu mais uma vez com um pedido inusitado.

Bielsa pediu um local exclusivo dentro do Centro de Treinamento do LOSC. A diretoria atendeu e transformou um quartinho para guardar material em uma quitinete para o comandante. No quarto, El Loco estuda seu time e os adversários, além de fazer suas refeições e descansar quando necessário. A imprensa francesa informou que ele passa horas analisando vídeos de outras equipes.

Para esta temporada, Marcelo Bielsa reformulou o elenco do Lille. Foram várias contratações, incluindo os brasileiros Luiz Araújo, Thiago Mendes, Thiago Maia e Caju. Outros atletas importantes do elenco que estavam por empréstimo foram comprados em definitivo, como Xeka, De Préville e Naïm Sliti.

O local reservado parece ter dado certo. Na estreia da Ligue 1, o Lille venceu o Nantes por 3 a 0, gols de Júnior Alonso, De Préville e El Ghazi. A equipe atuou no 3-3-3-1 e contou com Luiz Araújo e T. Mendes entre os 11 iniciais.