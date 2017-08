Com brasileiros em campo, Lille vence Nantes no encontro entre Bielsa e Ranieri

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Francês, realizado no Stade Pierre-Mauroy.

Pela primeira rodada do Campeonato Francês, o Lille, de Marcelo Bielsa, superou o Nantes, de Claudio Ranieri, no duelo de técnicos badalados. Jogando em casa, a equipe do argentino contou com três brasileiros em campo e os gols de Junior Alonso, De Préville e El Ghazi para vencer os comandados do ex-Leicester por 3 a 0.

O time da casa contou com a participação de três brasileiros na partida. Luiz Araújo e Thiago Mendes, ambos ex-São Paulo, foram escalados como titulares por Bielsa, enquanto o ex-Santos Thiago Maia entrou em campo a sete minutos do fim, justamente na vaga de Thiago Mendes.

Ambas as equipes voltarão a campo pela segunda rodada apenas no próximo fim de semana. O Lille visitará o recém-promovido Strasbourg no dia 12, enquanto o Nantes receberá a visita do Olympique de Marseille um dia antes.

O Nantes aguentou a pressão do Lille durante todo o primeiro tempo. No entanto, logo após a volta para a segunda etapa, os donos da casa conseguiram furar o bloqueio adversário. El Ghazi entregou na faixa esquerda para Kouamé, que havia entrado no intervalo. O marfinense jogou para a área, a zaga afastou mal e o paraguaio Junior Alonso mandou um belo arremate de canhota para vencer Dupe e abrir o placar.

O jogo seguiu sob o controle do Lille, que ampliou aos 67. O lateral-direito Kévin Malcuit avançou pela direita e foi derrubado na área pelo estreante Pallois. De Préville cobrou o pênalti no canto direito e fez Lille 2 a 0.

Contra um Nantes visivelmente abatido após o segundo gol, não demorou para o Lille "fechar o caixão" apenas três minutos depois. Luiz Araújo arranjou belo passe em profundidade para Kouamé, que cruzou rasteiro para o outro lado da área e El Ghazi apareceu para escorar para o fundo das redes. O holandês tirou a camisa e mostrou outra por baixo com homenagem a Nouri, jogador do Ajax que que sofreu danos cerebrais irreversíveis no mês passado.