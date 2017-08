Sneijder acerta detalhes e reeditará dupla com Balotelli no Nice

Foto: Massimo Cebrelli/Getty Images

A Ligue 1 ganha mais uma atração de peso para a temporada 2017/18. Neste domingo (6), o Nice anunciou um acordo com o experiente Wesley Sneijder. O holandês ainda precisará realizar exames para depois assinar contrato de um ano com o rubro-negro.

O desembarque aconteceu durante a tarde, onde alguns torcedores já aguardavam a chegada do meio-campista. Os procedimentos citados estão previstos para esta segunda-feira (7). Caso não aconteça nada extraordinário, como na transferência de Wellington Silva para o Bordeaux, por exemplo, o holandês será apresentado oficialmente.

Após quatro anos na Turquia, Sneijder rescindiu seu contrato com o Galatasaray em julho. De acordo com nota oficial do clube francês, o meia foi convencido pelo projeto do OGC Nice. Anteriormente, Sneijder teve seu nome ligado ao Los Angeles FC, franquia que fará sua estreia na MLS em 2018.

O jogador iniciou sua carreira profissional no Ajax, clube que o Nice eliminou no mata-mata prévio da Uefa Champions League na semana passada. Depois de uma passagem sem muito brilho pelo Real Madrid, se destacou na Inter de Milão. Foi na Itália onde o camisa 10 venceu a Champions e o Mundial de Clubes. Sneijder repetirá dupla com Mario Balotelli, seu companheiro nos tempos de Internazionale.

Na estreia da Ligue 1, o Nice perdeu para o Saint-Étienne por 1 a 0, fora de casa. O próximo jogo do rubro-negro será contra o Troyes, na sexta-feira (11) às 14.