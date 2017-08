Após oito anos, volante Otávio deixa Atlético-PR e acerta com Bordeaux

Foto: Divulgação/Bordeaux

O Bordeaux confirmou nesta segunda-feira (7) que acertou a contratação do volante Otávio, vindo do Atlético-PR. O jogador de 23 anos é aguardado na França para realizar exames médicos e assinar contrato por quatro temporadas. Ele será o segundo brasileiro no elenco, que já conta com Malcom.

A negociação custará 7,5 milhões de euros (R$ 27 milhões) aos cofres dos Girondins. O Atlético-PR ainda terá direito a um percentual dos direitos econômicos do jogador, mas tal número não foi revelado.

“O FC Girondins de Bordeaux tem o prazer de informar que um acordo foi alcançado com o clube brasileiro Atlético Paranaense para a transferência de Otavio. Sujeito a exame médico prévio à assinatura de todos os documentos administrativos. Ele será apresentado à imprensa na terça-feira às 16h (horário local)”, informa a nota oficial publicada no site do clube.

Natural de Maceió, Otávio encontrará um elenco com alguns jogadores experientes, como Jérémy Toulalan, Jaroslav Plasil, Younousse Sankharé e Benoit Costil. Mas que também conta com os jovens Mauro Arambarri, Valentín Vada, Laborde e Thomás Touré.

Esta negociação se arrastou mais que o esperado. O volante já não vinha sendo relacionado e perdeu os confrontos contra Grêmio, Ponte, Vasco e Avaí. Otávio chegou ao Furacão em 2009 e passou por todas as categorias de base do clube. Nesta temporada, ele atuou em 30 jogos, todas como titular. Anotou um gol. Sua principal característica é a roubada de bola.